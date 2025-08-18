Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un grupo de turistas se protege del sol con sombrillas este domingo en Barcelona EFE

Concluye la tercera ola de calor más larga y llegan algunas lluvias

El 'bajón térmico' se generalizará este martes en la Península y Baleares

E.P.

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:18

La ola de calor que comenzó el 3 de agosto llega a su fin este lunes, tras 16 días de duración y un descenso casi ... generalizado de las temperaturas, de hasta 10ºC en el caso de las máximas, con precipitaciones en norte y este peninsular. Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho, «a falta de comprobación final» esta ola se sitúa en el tercer puesto de las olas de calor vividas en España y se equipara con la vivida en 2022.

