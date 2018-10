Síguenos en @BdeBulo en Twitter y en Facebook 6 claves para detectar si el mensaje que te envían es un bulo B de Bulo La Policía Nacional publica en su cuenta de Twitter un listado con los pasos a seguir para no ser víctimas de las 'fake news' JON SEDANO Málaga Miércoles, 17 octubre 2018, 13:48

Cuando se inició la sección B de Bulo de Diario SUR, uno de los primeros artículos que publicamos estaba centrado en las claves para conocer si el mensaje que nos llegaba por WhatsApp era un bulo o no. Es una de las dudas que cada vez más personas se hacen: «Ya no sé si esto que me ha llegado es verdad o mentira.». A veces, no es fácil averiguarlo por uno mismo, por eso se crean portales como este, pero en otras ocasiones, seguir unos simples pasos puede ayudarnos.

En esta ocasión ha sido la cuenta de Twitter de la Policía Nacional la que ha publicado algo similar. Gracias a su trabajo y preocupación por desmentir todo tipo de mensajes falsos, muchas 'fake news' no llegan a cumplir su principal propósito: engañar a la gente.

Las #FakeNews y los #bulos NO se viralizan solos... Cada RT y cada reenvío de mensajes alarmantes contribuye a hacer más grande la cadena. Nunca reenvíes si no estás seguro de su veracidad.#stopbulospic.twitter.com/FsHf2nOVG8 — Policía Nacional (@policia) 14 de octubre de 2018

Los puntos, que se han compartido bajo el hashtag #STOPBulos, son los siguientes:

1º Desconfianza racional. A veces, la mejor forma de saber si algo es real o falso es cuestión de lógica. Si no nos da «buena espina» o lo que se cuenta se sale de lo común, es mejor dudar.

2º Confirma fuentes oficiales. Cuentas como la de Policía, SOSDesaparecido u otros medios oficiales deben convertirse en referentes a los que acudir para ver si han hablado del mensaje que nos ha llegado.

3º Duda si redacción y ortografía es incorrecta. Uno de los puntos que más se repiten en los bulos es que suelen contener numerosas faltas ortográficas. Si se trata de mensajes oficiales o que llegan de expertos, por norma general suelen cuidar su redacción.

4º Sospecha si solicitan RT o difusión. Al igual que ocurre con los rumores, quienes están detrás de los bulos buscan que su invención llegue al mayor número de personas posible. Por ello, al final de cada mensaje suelen pedir que se difunda a amigos y conocidos.

5º Comprueba URL. El phishing o suplantación de identidad es muy habitual en la red. Para no caer en la trampa es conveniente fijarnos bien en los enlaces, ya que aunque se parezcan a los originales, no son del todo iguales: páginas de comercios que ofrecen regalos a cambio de registrarnos, ofertas de trabajo, descuentos, etc.

6º Googlea y descubrirás si es bulo. La última recomendación también podría ser la primera. 'Google lo sabe todo' y si ponemos parte del mensaje que nos ha llegado en el buscador, seguro que encontramos alguna página fiable que ha hablado de ello.

Si seguimos estos seis simples pasos, los creadores de noticias falsas y de bulos lo tendrán mucho más difícil con nosotros y podremos incluso ayudar a los de nuestro entorno.