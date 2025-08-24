Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personal sanitario, este domingo por la mañana, frente a las puertas del hotel. Pablo Sánchez / AGM

Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia

Una veintena de personas, entre ellas un bebé de 15 meses y otros cuatro menores, han tenido que ser trasladadas al hospital de Santa Lucía de Cartagena

Raúl Hernández y José Alberto González

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:38

Al menos un centenar personas resultaron afectadas por una intoxicación de origen aparentemente alimentario en el hotel Cavanna de La Manga. La Consejería de Salud ... confirmó que hasta el mediodía se había contabilizado medio centenar de perjudicados. Sin embargo, la coordinadora del dispositivo sanitario instalado en el complejo hotelero elevó esa cifra a 86 personas atendidas durante el día, a las que habría que sumar la veintena de afectados durante la madrugada de este domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  7. 7 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  8. 8 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia

Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia