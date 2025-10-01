Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las casas de apuestas tendrán que poner carteles sobre sus riesgos: «La probabilidad de ser un jugador que pierde es del 75%»

El Gobierno inicia una campaña para alertar de los riesgos de la ludopatía, similiar al 'Fumar mata' de las cajas de cigarrillos

E. PRESS

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:56

La famosa frase 'Fumar mata' lleva años apareciendo en las cajetillas de tabaco. Desde 2010, las marcas de cigarrillos tienen que mostrar en sus cajas ... imágenes explícitas sobre los efectos del tabaco en la salud, una iniciativa del Ministerio de Sanidad español contra el tabaquismo. Ahora, una campaña similar va a llegar a locales y casas de apuestas, así como a sus páginas web, con el objetivo de alertar del riesgo del juego y de la ludopatía.

