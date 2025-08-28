Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sanitarios del 061 trasladan a un paciente desde el Hotel Cavanna al Santa Lucía, el pasado domingo. Pablo Sánchez

El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados

Diecinueve personas continúan ingresadas en el Santa Lucía, aunque se espera que algunos de ellos reciban el alta a lo largo del día por su buena evolución

Javier Pérez Parra

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:56

El brote de salmonelosis en el Hotel Cavanna de La Manga deja ya 190 casos confirmados, según el último balance del servicio de Epidemiología de ... la Consejería de Salud. 19 personas permanecen ingresadas en el Santa Lucía, aunque se prevé que algunas de ellas reciban el alta este mismo jueves por su buena evolución. La Consejería de Salud sigue mientras tanto investigando el origen del brote. Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote masivo de salmonelosis en este establecimiento. Según fuentes próximas a la investigación, la bacteria salmonela ha sido hallada tanto en alimentos consumidos durante la comida del pasado sábado como en muestras del personal que ese día manipuló los productos. Por todo ello, los técnicos de Salud Pública observan deficiencias que les llevan a proponer la apertura de un expediente sancionador al hotel.

