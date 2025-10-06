Bizum para menores: cómo funciona, edad mínima y bancos que lo ofrecen

2015. Es el año en el que comenzó su andadura Bizum, el servicio de pago instantáneo de la banca española para enviar y recibir dinero ... entre particulares usando solo el número de teléfono. Diez años después este servicio prevé cerrar este 2025 alcanzando los 30 millones de usuarios, 1.150 millones de operaciones entre particulares y más de 100 millones de pagos en comercio online. A día de hoy esta solución de pago inmediato se ha convertido para una inmensa mayoría de usuarios en un imprescindible que empieza a tentar poco a poco a los adolescentes menores de 18 años: ellos también puden usarlo aunque de manera controlada por sus padres o tutores. ¿Cómo funciona Bizum para los menores de edad? Te contamos todas las claves: cómo funciona, la edad mínima y entidades que lo ofrecen. Toma nota.

¿Qué es el Bizum para menores?

En primer lugar, destacar que las entidades bancarias hace tiempo que comenzaron a adaptar este servicio para que los menores pueden utilizarlo con cierta autonomía y seguridad. Sin embargo, no se trata de un servicio independiente, sino que es «una versión controlada de Bizum para que los menores de edad puedan disfrutar de las principales funciones de este sistema fácil, rápido y seguro», informan desde la web de Bizum.

Este servicio, que tiene límites adaptados configurable por el adulto responsable, está dirigido a menores de entre 12 y 17 años aunque hay bancos que fijan una edad mínima de 14 años para poder usarlo.

Requisitos y bancos que lo ofrecen

En la actualidad son varias las entidades que ofrecen Bizum para menores tales como BBVA, Caja Rural, Bankinter, ING o Imagin. Sin embargo, para que el menor pueda empezar a recibir y enviar dinero o hacer compras online con Bizum se requiere tener una cuenta corriente en una entidad bancaria y un número de teléfono del menor que esté vinculado a la cuenta. El representante legal del menor es el que tendrá que activarlo y configurarlo e incluso cancelarlo.

Tal y como explica BBVA a sus usuarios, una vez activado el servicio por parte del adulto, el adolescente (de 12 a 17 años ene ste caso) podrá compartir gastos, consultar bizum realizados y pendientes así como comprar en comercios siempre que se habilite dicha opción.

En el caso de esta entidad bancaria -BBVA- los límites para las operaciones de bizum del menor serán las siguientes: mínimo 0,50 y máximo 50 euros por operación, con un máximo de 120 euros al día y 500 euros al mes. El representante legal puede cambiar esos límites a los estándares para adultos si lo desea.

Por su parte, tanto IGN como Bankinter ofrece Bizum para menores de entre 14 a 17 años. La segunda entidad apunta que los menores deben ser titulares de una Cuenta Mini y recuerda que los adultos son los responsables del uso que hace el menor: son los que marcan, autorizan y modifican los límites: diarios, semanales o mensuales. Por su parte, Imagin, permite el uso de Bizum a partir de las 12 años vinculado a la cuenta ImaginTeens.