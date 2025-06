¿Se pueden hacer barbacoas en un piso? Esto es lo que dice la ley

Isabel Méndez Málaga Sábado, 7 de junio 2025, 20:06 Comenta Compartir

Con la llegada del verano y las vacaciones, aumentan las reuniones con familias y amigos. Y si hay comida por medio, una barbacoa en casa (durante el estío están prohibidas en el campo), no puede faltar. Cuando se dispone de chalés o fincas con jardines, no hay margen para la duda, pero ¿qué ocurre cuando se trata de un piso? La ley no prohíbe hacerlas en una propiedad privada, ya sea un balcón o una terraza, por lo que a priori no sería necesario tener el permiso de los vecinos, pero es importante conocer ciertas premisas.

Así, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que «al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas». Si se considera que es el caso, la situación puede acarrear prohibiciones o multas por parte de las autoridades locales que pueden oscilar entre 10.000 y 100.000 euros.

Por lo tanto, los vecinos pueden pedir que no se hagan barbacoas en el bloque si les resultan molestas o consideran que entrañan peligros. Sin embargo, si en la comunidad no existe ninguna prohibición expresa sobre este tipo de celebraciones y no hay quejas, las barbacoas se podrían llevar a cabo de manera habitual.

Como norma general, se deben seguir una serie de recomendaciones para evitar disgustos como cumplir las normativas, tanto las del Ayuntamiento como las de la comunidad de vecinos; nunca dejar el fuego encendido sin supervisión y tener a mano un extintor o agua; controlar el humo y los olores y mantener la limpieza en las parrillas así como en las zonas cercanas. El humo sería uno de los principales inconvenientes para celebrar una barbacoa en casa, por lo que recurrir a las de carbón o a las eléctricas puede ser una buena opción.

