Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. SESCAM

Las bajas laborales fraudulentas: el gran negocio de los detectives privados

Las mutuas gastaron el pasado año 4 millones de euros en contratar a detectives para investigar a trabajadores con baja laboral

J. M. L.

Toledo

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:13

Comenta

Las 18 mutuas que colaboran con la Seguridad Social gastaron el pasado año 4 millones de euros en contratar a detectives privados para que investigaran ... posibles bajas laborales fraudulentas. Fruto de ese trabajo se ahorraron más de 41 millones de euros en el pago de prestaciones que estaban siendo indebidamente pagadas porque eran falsas. Además, el 80 por ciento del trabajo de estos profesionales se centra actualmente en este tipo de pesquisas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  5. 5 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las bajas laborales fraudulentas: el gran negocio de los detectives privados

Las bajas laborales fraudulentas: el gran negocio de los detectives privados