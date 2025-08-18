Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El féretro con los restos mortales del pequeño Mateo durante su funeral el año pasado EFE/ Ismael Herrero

Un año sin Mateo, el niño de 11 años asesinado por un joven en Mocejón

El proceso judicial sigue abierto para determinar hasta qué punto el asesino confeso, que sufre una discapacidad psíquica, era consciente de lo que hacía

J.M.L.

Toledo

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:55

Se cumple un año de la brutal muerte a puñaladas de Mateo, un niño de 11 años que jugaba al fútbol junto a dos amigos ... en el polideportivo municipal de su pueblo, Mocejón, en Toledo. El autor confeso del crimen, que ahora tiene 21 años, sufre una discapacidad psíquica y actualmente se encuentra en la prisión de Segovia ya que este centro cuenta con un módulo especial para personas con problemas mentales.

