Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un policía dentro de la clínica dental de Alzira Iván Arlandis

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»

El médico acusado de homicidio imprudente pasará a disposición judicial en las próximas horas tras pasar la noche en un calabozo del complejo policial de Zapadores

Javier Martínez

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:07

Comenta

El anestesista detenido por la muerte de una niña de seis años en Alzira, acusado de homicidio imprudente y varios delitos más, ha pasado ... la noche en un calabozo del complejo policial de Zapadores a la espera de su inminente puesta a disposición judicial. Poco antes de que fuera arrestado por la Policía Nacional, el médico expresó su desconcierto en una corta conversación que mantuvo con un periodista de LAS PROVINCIAS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  5. 5 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  6. 6 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  9. 9 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen
  10. 10 Accidente mortal en Casarabonela: el conductor fallecido chocó contra una camión cuando intentaba esquivar a un jabalí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»