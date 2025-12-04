El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»

El anestesista detenido por la muerte de una niña de seis años en Alzira, acusado de homicidio imprudente y varios delitos más, ha pasado ... la noche en un calabozo del complejo policial de Zapadores a la espera de su inminente puesta a disposición judicial. Poco antes de que fuera arrestado por la Policía Nacional, el médico expresó su desconcierto en una corta conversación que mantuvo con un periodista de LAS PROVINCIAS.

«No sé qué ha pasado, no sé nada de verdad. Mi abogada me ha dicho que no diga nada», manifestó con el rostro cariacontecido. Estaba nervioso, triste e inquieto, tenía prisa por cerrar la puerta de su domicilio y mostró su incredulidad cuando le preguntamos por un posible error en las dosis de anestesia que administró a las dos niñas, una fallecida y la otra intoxicada.

A pesar de la gravedad de los hechos y de los delitos que le atribuye la Policía, los detalles específicos sobre su presunta mala praxis y las pruebas que le incriminan permanecen bajo secreto sumarial. Como ya informó este periódico en exclusiva en su edición digital, el anestesista fue detenido el miércoles tras una exhaustiva investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia.

Licenciado en Medicina por la Universitat de València en 2006, el médico arrestado es un reconocido especialista en anestesia obstétrica y pediátrica, y tiene el título de Suficiencia Investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ejercía en clínicas de Valencia, Teruel, Paterna y Alzira, y en un hospital público de gestión privada. También es experto en sedación fuera del área quirúrgica, ventilación mecánica e intubación traqueal. Casado con una médica y padre de tres hijos, el anestesista está sumido en un estado de profunda tristeza y desánimo desde que se enteró de la muerte de la niña de seis años.

La detención del especialista por su mala praxis y por sustraer, presuntamente, fármacos sedantes de un hospital sorprendió a sus compañeros, que lo consideran «un buen profesional», y también a su círculo de amistades. Su actividad profesional ha sido destacada incluso en memorias de actividad de instituciones como el Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

El médico fue interrogado por la Policía el pasado 22 de noviembre (dos días después de la muerte de la niña de seis años) tras acudir con su abogado a una reunión con técnicos del Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad, un organismo que vela por el cumplimiento de la normativa sanitaria en los centros y servicios de la Comunitat Valenciana.

Tras esta reunión, los investigadores trasladaron al especialista a dependencias policiales para tomarle declaración, y los técnicos de la Conselleria de Sanidad comenzaron a elaborar un informe para remitirlo a la jueza de Alzira que investiga el caso. La Policía le atribuye los delitos de homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto.

La niña de seis años falleció el jueves 20 de noviembre de 2025 después de haber recibido un tratamiento dental en la clínica Mireia en Alzira. La menor ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, y los médicos no pudieron evitar su muerte. Otra niña de cuatro años fue hospitalizada también aquel día tras ser sedada en la misma clínica.