Tres policías y la secretaria judicial entran en la clínica dental para iniciar el registro. Iván Arlandis

La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Valencia

El especialista, acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave, ya fue interrogado por el Grupo de Homicidios

Javier Martínez

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:43

Comenta

La crónica de una detención anunciada. El arresto del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, es ya una certeza. La Policía ... Nacional ha detenido este miércoles en Valencia al especialista como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Una supuesta mala praxis cuando administró las dosis a dos menores en una clínica dental de Alzira causó la muerte de una de las niñas y la grave intoxicación de la otra, según las investigaciones policiales.

