Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
Aesan aconseja no consumirlos y recomienda acudir a un centro de salud si se ya se ha hecho y se registran cuadros de vómitos, diarrea o fiebre
Málaga
Martes, 18 de noviembre 2025, 12:25
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alertaba el pasado viernes 14 de noviembre de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de 'Chopped lata finas lonchas' ... de la marca Nuestra Alacena, de supermercados Dia, tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía. Ahora la agencia ha ampliado la información de dicha alerta tras tener conocimiento de la distribución de más productos afectados elaborados por el mismo fabricante, además del inicialmente comunicado.
La Aesan recomienda no consumir los productos afectados por dicha alerta y, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), la recomendación pasa por acudir a un centro de salud.
Todos estos productos, asegura el organismo, están siendo retirados de los canales de comercialización. Según la información disponible hasta la fecha, dichos artículos ha sido distribuidos en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Los artículos afectados son los siguientes:
-
1
Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas
Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)
Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 150 g
Temperatura: refrigerado
-
2
Nombre del producto: Pavo trufado con pistachos
Nombre de marca: Serrano
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 150 g
Temperatura: refrigerado
-
3
Nombre del producto: Mortadela de pavo con aceitunas
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 200 g
Temperatura: refrigerado
-
4
Nombre del producto: Mortadela de pavo
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 200 g
Temperatura: refrigerado
-
5
Nombre del producto: Chopped de pavo
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 200 g
Temperatura: refrigerado
-
6
Nombre del producto: Maxi pavo
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.
Peso de unidad: 325 g
Temperatura: refrigerado
-
7
Nombre del producto: Maxi york
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.
Peso de unidad: 450 g
Temperatura: refrigerado
