Parte posterior del producto afectado.

Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por este aviso que se abstengan de consumirlos

EP

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:19

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de 'Chopped lata ... finas lonchas' de la marca Nuestra Alacena, de supermercados Dia, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía.

