Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados

Nueva alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha pedido la retirada inmediata de unos conocidos antisépticos de ... venta en supermercados y farmacias. Concretamente, se ha ordenado a la empresa Laboratorios Montplet S.L.U el cese de la comercialización, uso y retirada de varios productos biocidas antisépticos para piel sana.

Según consta en los registros, la AEMPS recibió en el mes de agosto una notificación por la posible presencia de la bacteria Burkholderia cepacia en un producto antiséptico para piel sana destinado exclusivamente al ámbito hospitalario. La AEMPS tomó las medidas oportunas para el cese de la comercialización, utilización y la retirada de los productos afectados destinados al ámbito hospitalario. Además, informó sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Productos y lotes afectados

Como resultado de la investigación inicial, la AEMPS ha ampliado las medidas a otros productos tras la detección de una posible contaminación por Burkholderia cepacia en estos productos alertados. Desde la agencia sanitaria detallan que esta bacteria puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

La AEMPS ha detallado que los productos y lotes afectados son los siguientes:

Número de registro 837-DES:

MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lotes: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, , 53855, 54029, 54056

Número de registro 1186-DES:

EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Lote 52381

BOTIKIT SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Lote: 53627, 53595

Número de registro 841-DES:

ALVITA CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 52383

CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53103, 53119, 53665

IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53152, 53175

NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53112, 53679, 53711

ACOFAR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53133, 53150