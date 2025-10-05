Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie

Las autoridades sanitarias de Francia dieron el aviso. A través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), se notificó la advertencia por la presencia ... de fragmentos metálicos en un foie, concretamente en el confit de hígado de ave al oporto de la marca Bioporc.

Los datos del producto implicado son:

Nombre: Confit de foie de volaille au porto/ confit de hígado de ave al oporto.

Nombre de marca: Bioporc.

Presentación: tarro de cristal con tapa metálica.

Peso de unidad: 120 gramos.

Número de lote: R052a.

Fecha de caducidad: 28.02.2029.

Temperatura de conservación: Ambiente.

Ampliar Producto afectado por la alerta. Aesan

Según la información disponible de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), en nuestro país el artículo se ha comercializado en Cataluña, pero no se descarta que pueda haber más regiones afectadas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo.