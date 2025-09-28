Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alerta de los expertos sobre los efectos de los vapers y las bebidas energéticas en los jóvenes

El acceso al consumo de cigarrillos eletrónicos y estas bebidas de los chicos de entre 14 y 18 años ha crecido de manera «preocupante»

Europa Press

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:03

El acceso a los vaper entre los adolescentes -14 a 18 años- ha crecido de manera «preocupante». De hecho, según la encuesta Estudes 2023, Andalucía ... se encuentra entre las comunidades con mayor consumo de cigarrillos electrónicos en este segmento de población. En cuanto a las bebidas energéticas, el 60% de los jóvenes andaluces las consumen, y uno de cada cuatro niños de entre 3 y 10 años ya las ha probado, según los datos oficiales.

