Alerta alimentaria por la presencia de un derivado de marihuana en unas gominolas

Las autoridades sanitarias de Cataluña han trasladado una notificación de alerta al detectarse derivados de la marihuana en unos productos de confitería y gominolas. Según informa la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) se ha ha hallado la presencia de hexahidrocannabinol (HHC) y tetrahidrocannabinol (THC) en gominolas, brownies y chocolates de la marca Happy Bites, que inicialmente han sido vendidos en Cataluña aunque no se descarta que se hayan podido distribuir también en otras regiones, ya que están a la venta en Internet.

De hecho, según recalca la Aesan, el etiquetado de estos productos originarios de Países Bajos y otros similares, incluyen leyendas del tipo 'No destinado al consumo' o 'Producto de coleccionismo' y no advierten de sus componentes, con el peligro potencial para la salud. No obstante, son productos con apariencia de alimentos, y por tanto se consideran como tales y se ponen a disposición de la población, con los consiguientes riesgos, especialmente para los niños.

Productos implicados

Nombre: HHC Gummies (diferentes sabores)

Nombre de marca: Happy bites

Aspecto del producto: envasado

Número de lote: todos los lotes

Temperatura: ambiente.

Nombre: HHC chocolates, HHC sex hearts, THC-P Gummies, HHC Gummies

Nombre de marca: Happy bites

Aspecto del producto: envasado

Número de lote: todos los lotes

Temperatura: ambiente.

Nombre: HHC brownie

Nombre de marca: Happy bites

Aspecto del producto: envasado

Número de lote: todos los lotes

Temperatura: ambiente.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta, o cualquier producto con HHC o THC en su composición, se abstengan de consumirlos.