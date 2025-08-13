Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vecinos de Abejera sofocan el incendio en las viviendas. Alberto Mingueza

Alcaldes afectados por los incendios de Zamora: «Van a acabar con todos los pueblos, pero no les entra en la cabeza»

Hay 14 localidades desalojadas y preocupa el fuego que comenzó en Puercas y que ha provocado seis heridos por quemaduras e inhalación de humo en Abejera

Óscar F. Civieta

Zamora

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:49

El fuego continúa avanzando sin control en la provincia de Zamora (y en otros muchos lugares de la comunidad), mientras se multiplican las voces críticas ... por la gestión de la Junta de Castilla y León y la falta de medios. Actualmente, en Zamora hay 14 localidades desalojadas, con 1.699 personas evacuadas: 1.084 del incendio que comenzó en Puercas el pasado lunes, y 615 del que se desató en Molezuelas de la Carballeda el domingo.

