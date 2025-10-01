Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de la Ertzaintza. DV

Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas

La Ertzaintza ha detenido a tres hombres de entre 19 y 21 años, y una mujer, de 21, que habrían estafado más de 55. 000 euros con anuncios falsos de contacto

A. Iparraguirre

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:16

La detención de un joven a finales de enero por una agresión sexual a una menor de edad en San Sebastián ha permitido a la ... Ertzaintza desarticular un grupo criminal especializado en estafas y coacciones a través de anuncios falsos en plataformas de contactos. Según ha informado este miércoles el Departamento de Seguridad, han sido arrestadas cuatro personas, tres hombres, de entre 19 y 21 años, y una mujer, de 21, residentes en la comarca de Donostialdea y a las que les unen lazos de parentesco y afinidad. Se encuentran en dependencias policiales y pasarán a disposición judicial una vez se finalicen con las diligencias correspondientes. Se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delitos de estafa y coacciones continuadas. Hay más de 300 víctimas en todo el Estado, la mayoría de Canarias y Galicia, a las que la red habría estafado más de 55. 000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  8. 8 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  9. 9 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  10. 10 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas

Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas