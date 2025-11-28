Más de 170 españoles murieron el año pasado por incendios en sus casas

Dos hombres, uno en A Coruña y otro en la población madrileña de Villaverde, han muerto en sendos incendios en los edificios en que vivían ... en las últimas 24 horas y un tercero está hospitalizado en estado crítico por el siniestro ocurrido en la población gallega. Son las últimas víctimas de los más de 30.000 incendios en edificios que se producen cada año en España y que en 2024 le costaron la vida a 172 personas cuando estaban en el interior de sus casas o en los descansillos o escaleras. Según indica el informe elaborado por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, los fallecidos en viviendas son las tres cuartas partes de todos los muertos ocurridos en el país por fuegos y explosiones, que el año pasado llegaron a 234.

El perfil mayoritario de las víctimas de incendios en el hogar señala que prácticamente la mitad de los decesos provocados por los casi 19.500 fuegos declarados en las casas fueron de personas de 65 o más años, la franja de edad más vulnerable a estos accidentes, y que las dos terceras partes fueron varones.

El salón continúa siendo el espacio más peligroso, con un 35% de los fallecimientos, seguido de la cocina (27,3%) y del dormitorio (25,5%) y hasta un tercio de los siniestros mortales ocurre en la planta baja, seguida del primer piso. La mayoría de los decesos en el hogar se producen en la franja nocturna, entre las 20:00 y las 8:00 horas, con 85 víctimas, el jueves es el día más trágico y los meses más fríos, diciembre y febrero, los más críticos, con 31 y 22 fallecidos respectivamente. El riesgo de morir en un incendio es casi cinco veces mayor entre quienes vivían solos que entre quienes comparten la vivienda.

Las causas

La principal causa de fallecimientos en los incendios, como en años anteriores, es la intoxicación por humo o gases tóxicos, que explica siete de cada diez muertes. Le siguen las quemaduras, el desencadenante de una cuarta parte de los decesos y, en menor medida, los traumatismos (3,4%) o las afecciones cardíacas (1,7%).

La causa principal de estos fuegos mortales son los fallos en el sistema eléctrico (cortocircuitos, sobrecargas, etcétera), que es donde se inicia el 42% de todos los accidentes letales. Le siguen los aparatos o sistemas productores de calor, con estufas, braseros o chimeneas a la cabeza, que explican uno de cada cinco siniestros, y, en tercer lugar, los incendios relacionados con el hábito de fumar, que causan uno de cada siete fallecidos, generalmente provocados por descuidos con cigarrillos en el sofá o la cama.

Por territorios, la autonomía con más fallecidos por incendios en viviendas en 2024 fue Andalucía, con 47 víctimas mortales, seguida de la Comunidad Valenciana, con 33, y de la Comunidad de Madrid, con 12. Pero si lo que se contabilizan son los decesos en relación a su población, la proporción más alta se dio en La Rioja, con 9,25 fallecimientos por millón de habitantes.

Precauciones básicas

Los expertos que han elaborado el informe proponen algunas pautas para tratar de reducir los riesgos de incendio en las viviendas españolas. Se recomienda evitar las sobrecargas eléctricas, especialmente por el exceso dispositivos conectados en los hogares, y extremar la precaución con estufas de leña, braseros y materiales que facilitan la propagación del fuego. También, indican, es importante revisar el uso de mobiliario, iluminación y elementos combustibles en balcones y terrazas, que pueden aumentar la carga de fuego en las fachadas.

De igual modo, subrayan la necesidad de realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y que las inspecciones técnicas relacionadas con la protección contra incendios en los edificios incluyan análisis de protección pasiva. Los expertos también destacaron como uno de los elementos más eficaces para proteger los hogares el detector de humo, un dispositivo sencillo, pero fundamental, que puede alertar a tiempo a los ocupantes y salvar vidas.