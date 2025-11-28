Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un bombero sale este jueves del portal de A Coruña donde falleció un hombre por un incendio. EP

Más de 170 españoles murieron el año pasado por incendios en sus casas

El perfil mayoritario es el de un mayor de 65 años, fallecido por la inhalación de humo de fuegos originados en cuadros eléctricos, estufas o cigarrillos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:05

Dos hombres, uno en A Coruña y otro en la población madrileña de Villaverde, han muerto en sendos incendios en los edificios en que vivían ... en las últimas 24 horas y un tercero está hospitalizado en estado crítico por el siniestro ocurrido en la población gallega. Son las últimas víctimas de los más de 30.000 incendios en edificios que se producen cada año en España y que en 2024 le costaron la vida a 172 personas cuando estaban en el interior de sus casas o en los descansillos o escaleras. Según indica el informe elaborado por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, los fallecidos en viviendas son las tres cuartas partes de todos los muertos ocurridos en el país por fuegos y explosiones, que el año pasado llegaron a 234.

