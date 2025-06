Supremme de Luxe: «Todavía tenemos que reivindicar el Orgullo porque pasamos miedo» La presentadora de 'Drag Race España' abre el Pride de Torremolinos con un pregón que no olvida los derechos conseguidos, pero reivindica la lucha por la igualdad real

La diversidad, la igualdad y el orgullo que se respira en Torremolinos durante todo el año, se hace con más fuerza en estos días con el comienzo de la décima edición del Pride de Torremolinos, que tuvo como pregonera a una de las artistas drags más conocidas de España: Supremme de Luxe. La presentadora de 'Drag Race España' pisó con fuerza el escenario para celebrar los derechos conseguidos, pero sin olvidar la reivindicación «y más en los momentos que vivimos».

La pregonera recordó que no es andaluza —nació en Madrid—, pero su vínculo con Torremolinos nació poco después de su carrera artística. Lo de la igualdad y la libertad no es nada nuevo en esta tierra«, aseguró Supremme de Luxe, dispuesta a »celebrar todas las identidades«. La presentadora, a pesar de su característico tono humorístico, hizo un pregón desde la reivindicación, la lucha y la igualdad. »Hay ideas desterradas que se han vuelto a despertar a través de los discursos de odio. Ni un paso atrás en nada de lo que hemos conseguido«, reafirmó la madrileña ante el sentido aplauso del público.

Supremme de Luxe, con un «tono coloquial», expresó que le da «mucho por culo» que aún pregunten por qué se celebra el Orgullo. Para contestar a esas personas, la artista dio datos sobre la subida de las agresiones LGTBIfóbicas, la persecución a las personas trans y los países en los que aún se persigue, incluso con pena de muerte, al colectivo. «Queremos que no nos maten, no nos peguen y no nos insulten por ser quienes queremos ser. Todavía tenemos que reivindicar porque pasamos miedo», espetó.

Sin olvidar los derechos conseguidos, Supremme de Luxe invitó al público a luchar para conseguir la igualdad real. «No luchamos solo por nosotras, estamos luchando por un mundo mejor», reivindicó bajo la antenta mirada de las personas que llenaron el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, epicentro del Pride. La artista tampoco dudó en contestar a quiénes cuestionan a quien se quita la camiseta o acude en tanga al Orgullo. «Antes por hacer la mamarracha nos mataban, ahora salimos a la calle a hacer lo que nos da la gana. Y si alguien nos pega, pues lo podemos denunciar», afirmó, además de asegurar que la reivindicación y la fiesta pueden estar unidas.

La conquista de espacios como la televisión y la educación como base de la igualdad no faltaron en el pregón. «No pretendemos adoctrinar, queremos que los chavales conozcan todas las realidades», señaló. Además, puso como ejemplo de visibilidad su participación en 'Tu cara me suena', donde invitó a Paca la Piraña para reflejar la diversidad trans en 'prime time'.

Los referentes no faltaron en el discurso de la madrileña, sobre todo aquellos que se encuentran dentro del colectivo trans. «Es importante recordar a toda la gente que ha allanado el camino. Tenemos una gran deuda con las personas trans y no están pasando por su mejor momento», señaló la presentadora, quien recordó como este colectivo dio la cara en Stonewall y en la primera manifestación LGTBI que se hizo en España. «Las personas trans no están pidiendo privilegios, están reclamando su derecho a existir, a vivir con dignidad. Ninguna identidad es peligrosa, lo peligroso es que haya personas que se crean con el derecho a decidir quién merece respeto», indicó.

«Celebremos todas las identidades hoy, mañana y siempre», concluyó el pregón en la primera noche del Pride, presentado por el periodista de SIX Iván Gelibter y las artistas Xenon Spain y Regina Varanski. Una noche en la que se disfrutó de drag locales como Paca Merino, Coca Boom, Nikita Bloom, Coral Show y La Prohibida, así como del show de Supremme de Luxe y las actuaciones de Merche, que deleitó al público con su voz y sus éxitos como 'Abre tu mente', y Ladilla Rusa que puso a bailar a todo Torremolinos.

