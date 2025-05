Imparables, los premios LGTBI que nacen desde la comunidad educativa

Víctor Rojas Viernes, 23 de mayo 2025, 23:32 Comenta Compartir

Los premios Imparables ya se han convertido en una cita obligada para el colectivo LGTBI. Unos reconocimientos que nacen desde la educación en el sentido más amplio de la palabra: nacen del IES Alfaguar de Torrox y de la asociación Alternativa en Colores, dos lugares seguros que trabajan por la diversidad con herramientas para formar a los jóvenes en este valor y alejarlos del odio. En esta cuarta edición se volvió a elegir el centro cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos como escenario para hacer entrega de ellos. Reivindicamos la igualdad como acto de justicia social», afirmaron los presentadores del acto: dos alumnos de este instituto.

El concejal de Igualdad de Torremolinos, Francisco García Macías, fue el primero en tomar la palabra: «Siempre me tendréis para luchar por la igualdad real». El político recordó que no se puede avanzar sin personas imparables que trabajan por encontrar espacios seguros. «Torremolinos ha sido, es y debe seguir siendo un lugar referente para la igualdad. Quiero que nos sintamos en ese espacio seguro», defendió, además recordó que el municipio, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ha creado una mesa interinstitucional contra los delitos de odio. Al evento acudieron otras personalidades como José Luis Ruiz, concejal de Educación de Torrox; Remedios Cueto, responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga; Mari Nieves Ramírez, diputada nacional y secretaria general y portavoz del PSOE de Torrox, y asociaciones del municipio como Apoyo Positivo, Acogat y Coro LGTBI Torremolinos, entre otras.

Estos premios, como cada año, reconocen a distintas personas y entidades por categorías. En educación, el galardón fue para IES Alta Axarquía de Periana, un centro con un claustro de profesores que saben que la igualdad y el odio no se aprende solo y que es fundamental educar en igualdad y diversidad en las aulas. «Su prioridad es crear un entorno seguro donde esté prohibido el rechazo a la diferencia», aseguró Rosa Torres, directora del IES Alfaguar y persona comprometida con los derechos LGTBI en las aulas. «Luchamos por evitar cualquier rechazo al colectivo LGTBI. Este premio es un chute de energía que nos hace ver que no estamos solos y que lo que hacemos merece la pena», reconoció la coordinadora de igualdad del centro.

En esta misma categoría, educación, se reconoció a Cameron Silva Coello. «Conoce en primera persona el dolor que atraviesan los cuerpos cuando se niegan las identidades. Es algo más que un profesor de inglés, es un pedagogo de la igualdad que hace visible lo invisible», afirmó Torres, organizadora del acto junto a Sergio Padial, vicepresidente de Alternativa en Colores. «Con mi labor quiero proteger los derechos que hemos conquistado paso a paso. Quiero que sigamos avanzando y no basta con que la igualdad, la inclusión y la diversidad estén en las leyes», reivindicó.

En empresa y comercio, el restaurante de Torremolinos Caléndula fue el elegido. «Fue creado por dos mujeres que se aman. Diversidad y amor son sus recetas. Vuestro activismo es vivir como madres, profesionales y mujeres», pronunció Torres antes de que Cristina Domínguez y Lorena Domínguez subieran al escenario para recoger el premio. «Queremos que todo el mundo que cruce nuestras puertas se sienta respetado y valorado», afirmaron.

Juan Naranjo, conocido activista LGTBI y escritor, también fue considerado una persona Imparable. «Ha sabido encontrar en la escritura un refugio desde la experiencia. Es una válvula de escape que le ha ayudado a salir adelante», recordó Torres antes de que Naranjo pusiera el valor el papel de los docentes. «La cultura ayuda a cambiar el mundo: nos hace libres y visibles a las personas que no formamos parte de la mayoría», añadió.

El personaje de la compañía El Espejo Negro, Cris, Pequeña Valiente, fue el galardón en el apartado de las artes por dar visibilidad a las personas trans. Ángel Calvente, director de la compañía, recogió el premio. «Cris nace para poner cara a los niños y niñas transexuales que viven entre nosotros. La transexualidad desde la infancia es algo que a muchos incómoda. Niños y niñas que padecen el rechazo de la sociedad desde sus primeros años, a veces, incluso de sus padres y madres», reivindicó.

Por ser abanderada de los derechos del colectivo en el ámbito del deporte, la atleta María Pérez fue premiada por Imparables. La deportista no pudo asistir al evento, al igual que el premio internacional: el argentino Pablo Almícar, un hombre trans que lucha por los derechos humanos en su país.

La categoría de medios de comunicación estuvo representada por el programa radiofónico y asociación Somos de Colores. «Estamos totalmente convencidos que la radio es mucho más que entretenimiento. La radio informa, visibiliza y transforma. Nacimos como un pequeño programa con un objetivo claro: contar historias reales de personas LGTBI en lugares en los que cuesta hablar en voz alta de estos temas», aseguró Roberto Torres, presentador de este programa.

En investigación, Antonio Rafael Fernández Paradas agradeció al IES Alfaguar por darle el sitio que «la academia nunca le ha dado». Y la asociación LGTBIPOL, con su presidenta Begoña Gallego, reconoció que no es fácil luchar contra la LGTBIfobia, pero que en eso trabajan: en que no haya miedos cuando se acude a denunciar a la policía.

La Fundación Pedro Zerolo, en los diez años de la muerte del activista y los veinte de la aprobación del matrimonio igualitario, recibió un premio por la labor que tuvo este político. «Pedro me contagió el virus del activismo. Trabajó junto a todas las minorías que conforman la sociedad del arcoíris», recordó Juan Carlos Alonso, quien rompió una lanza a favor de la educación pública.

Como cada año, Imparables cierra su gala con una mención especial. Un premio que nadie conoce y que sorprendió a Antonio Bueno Cortés, el creador del premio que se da a cada galardonado. «Se supone que la mención especial no era yo. Porque yo he hecho los premios. Me dijo Rosa que hiciera uno sin nombre para enseñarlo en el instituto que no tenían», aseguró entre nervios, lágrimas y risa nerviosa. Un momento que se convirtió en único con la subida al escenario de uno de sus compañeros de murga, que cantó la canción que crearon a favor de la diversidad.