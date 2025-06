El 20 aniversario del matrimonio igualitario protagoniza el Día del Orgullo LGTBI en Málaga

Víctor Rojas Viernes, 27 de junio 2025, 19:15 Comenta Compartir

Junio ya se ha convertido en el mes del Orgullo LGTBI. Un mes repleto de eventos y reivindicación para defender los derechos del colectivo, además de celebrar los avances conseguidos en estos años como el 20 aniversario del matrimonio igualitario. Aunque el día oficial es el 28 de dicho mes, cuando se conmemoran los disturbios de Stonewall, que tuvieron lugar en Nueva York en 1969 y que se desencadenaron tras una redada policial en el bar Stonewall Inn, un lugar frecuentado por personas LGTBI. En este sentido, la provincia de Málaga ya ha comenzado a hacer actos en esta línea, al igual que la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Torremolinos

Torremolinos ya celebró su Pride a principios de junio, entre el 5 y el 8, con actividades culturales, deportivas y de reivindicación. Ahora el municipio celebrará la III Gala de Conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Coro LGTBI de Torremolinos. Tendrá lugar el 28 de junio en la Casa de los Navajas, a partir de las 20.30 horas, con acceso gratuito hasta completar aforo.

La gala contará con la participación de diversos artistas y agrupaciones como el Coro LGTBI de Torremolinos, Rainbow Voices, Iris Oboe y M.J. Casamayor. El evento estará presenado por Steve Drag Queen y Rubén Huertas, presidente del Coro LGTBI. Durante la gala se entregarán los Premios LGTBI Torremolinos, que reconocen a personas y organizaciones que han contribuido significativamente a la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBI.

Fuengirola

En Fuengirola se han adelantado un día a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI con la lectura de un manifiesto por parte de la alcaldesa de la localidad, Ana Mula. Con este texto se pretende reivindicar el deseo de vivir en una sociedad libre de prejuicios, en la que no exista la discriminación en ninguna de sus formas. «El 28 de junio conmemoramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha de alcance mundial que celebra la diversidad y recuerda la importancia de garantizar los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de su orientación sexual«, comienza este texto.

Este manifiesto ha reiterado el «firme compromiso» de esta ciudad con los «valores democráticos de igualdad, respeto, libertad y dignidad». «Reivindicamos nuestro papel en la promoción de entornos seguros, inclusivos y respetuosos, en los que la diversidad sea comprendida como un valor compartido que enriquece la vida en comunidad», ha continuado la alcaldesa, quien ha recordado la importancia de que las instituciones actúen «con determinación» frente a los discursos que «promuevan la intolerancia», a través mecanismos «eficaces» para prevenir y abordar posibles situaciones de discriminación. «Es necesario garantizar la participación de las entidades LGTBI, en igualdad con otras organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración y evaluación de las políticas públicas», ha afirmado.

Mula también ha reivindicado la ley del matrimonio igualitario y la adopción conjunta, «un avance significativo» en el reconocimiento legal y social del colectivo LGTBI. «A pesar de estos progresos, aún persisten situaciones de desigualdad, violencia y rechazo que deben ser erradicadas con decisión y responsabilidad institucional«, ha señalado y ha marcado unas líneas para seguir trabajando, junto al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía.

Entre ellas, protocolos específicos para la atención integral a víctimas de agresiones «motivadas por intolerancia»; formación del personal municipal, especialmente en áreas como servicios sociales, seguridad ciudadana y educación, en materia de diversidad sexual y de género, y el desarrollo de campañas educativas y de sensibilización que promuevan «la convivencia, la tolerancia y el respeto a todas las personas».

Marbella

Marbella celebra hoy el Día del Orgullo LGTBI con una jornada cargada de actividades artísticas y de sensibilización en la Glorieta de la Fontanilla. El evento, de acceso libre y dirigido a todos los públicos, busca visibilizar la diversidad, promover la igualdad y reafirmar el compromiso del municipio con los derechos del colectivo. El acto contará con talleres de maquillaje creativo, un trivial de la diversidad y un punto informativo con recursos, además se leerá un manifiesto y un pregón a cargo del periodista de Radio Televisión Marbella, Roberto Caballero Martín, conocido por su implicación en la defensa de los valores de igualdad. En este mismo acto, se entregarán reconocimientos a entidades y personas comprometidas con la causa, como Hard Rock Hotel Marbella, Café Baqué, Import Montes y el artista José David González 'DashStar'.

La agenda artística se convertirá en el eje central de la celebración con actuaciones de artistas como María Isabel, ganadora de Eurovisión Junior, que presentará su último trabajo 'Ansiedad'. El evento estará conducido por la artista Xenon Spain. El espectáculo continuará con la actuación de Mr. Proper, banda de versiones pop-rock con una década de trayectoria, y la presencia destacada de la artista drag Venedita Von Däsh, finalista de 'Drag Race España 2'. También subirán al escenario la drag Katrina y el DJ Pepino Marino, que pondrá el broche final.

Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. En el texto, el Gobierno andaluz reafirma su compromiso con la defensa de los derechos del colectivo y la promoción de políticas públicas que garanticen la igualdad, la dignidad y el respeto a la diversidad.

Además, la Junta de Andalucía destaca los avances logrados en las últimas décadas, pero advierte de que aún persisten situaciones de discriminación y violencia por razón de orientación sexual o identidad de género. Por ello, subraya la importancia de seguir trabajando desde la sensibilización, la formación y el acompañamiento para consolidar una Andalucía más libre y diversa.

«Las políticas públicas andaluzas para la sensibilización social, la formación y el acompañamiento a las personas LGTBI son buena muestra de la defensa del Gobierno andaluz por la justicia y la libertad», se puede leer en el texto, en el que se ha recordado que han reconocido, por primera vez, a 66 entidades e instituciones como Espacios Libres de LGTBIfobia con el fin de visibilizar estos entornos que representan espacios de paz para estas personas en las ocho provincias.

«El trabajo de la Junta de Andalucía en defensa de los derechos de las personas LGTBI constituye una apuesta decidida por la convivencia pacífica y la diversidad y celebrar esta jornada histórica del 28 de junio no debe hacernos olvidar que muchas personas siguen padeciendo cada día discriminación por razón de su orientación e identidad de género y sufriendo el odio que generan prejuicios y estereotipos», recordaron en su escrito.

En la línea de compromiso con el colectivo LGTBI, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, participará mañana en Sevilla en la manifestación por el Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Delegación del Gobierno en Andalucía

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, presidió ayer la lectura del manifiesto, aprobado ayer en Consejo de Ministros, con motivo de la celebración del Día del Orgullo, un posicionamiento de lucha «frente a quienes cuestionan derechos consolidados o esparcen odio disfrazado de opinión», a quienes este Gobierno lo tiene claro: nos tendrán enfrente legislando».

De esta forma se expresó el delegado en un acto que estuvo protagonizado por la actriz y cómica Patricia Galván, encargada de leer el manifiesto y que denunció la existencia de «quienes nos quieren quitar la voz, pero no lo van a conseguir», una posición en la que ha encontrado el apoyo en las palabras de Pedro Fernández, que ha destacado «la voluntad inquebrantable del movimiento LGTBI de ser sin pedir perdón, una voluntad que hoy es nuestra mayor fuerza democrática».

Un acto que no olvidó el 20 aniversario del matrimonio igualitario. «Lo que comenzó con el reconocimiento del derecho a casarse ha seguido construyendo una arquitectura legal que protege, acompaña y garantiza», pero, ha advertido, «toda ley necesita algo más que papel y Boletín Oficial del Estado. Necesita voluntad».

Por ello ha insistido en que «hoy, más que nunca, defender esos derechos significa plantar cara al odio. Porque el odio no es una opinión: es una amenaza. Se disfraza de libertad de expresión, pero busca silenciar. Se disfraza de neutralidad, pero pretende excluir. Y lo que excluye, hiere». Y explicó que además de leyes son necesarias la «educación, la cultura, la presencia política que no se esconda, referentes visibles y una ciudadanía activa que no mire hacia otro lado», concluyó.

En el acto participaron, además de subdelegados y subdelegadas del Gobierno en Andalucía, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Defensor del Pueblo Andaluz y miembros de colectivos sociales del movimiento LGTBI, que presenciaron el despliegue de la bandera arcoíris en la Torre Sur de la Plaza de España, sede de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.