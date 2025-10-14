Lidia Henares presentará el cartel de la Semana Santa de Málaga de 2026

El Cine Albéniz, en la calle Alcazabilla, acogerá por tercer año consecutivo la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga. El acto ... se llevará a cabo el jueves 8 de enero del año próximo y correrá a cargo de la archivera de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, Lidia Henares, quien será la encargada de describir la obra del pintor José Martín España.

Lidia Henares Millán, de 26 años y natural de Cártama, es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, y tiene cursado un máster en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. Asimismo, colabora con el equipo de archivo de la Agrupación que dirige Raquel Espejo.

Por otra parte, la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa ha comunicado este martes que la persona encargada de glosar la figura del pregonero y el autor del cartel de la Semana Santa en el acto de nombramiento oficial de Ignacio Castillo y Martín España, respectivamente, será el hermano mayor de la Hermandad de la Mediadora de la Salvación, Salvador de los Reyes. Este evento de carácter interno está previsto para el próximo día 20 de noviembre, en la sede de la entidad cofrade que preside José Carlos Garín.