Presentación del cartel oficial de la Semana Santa de 2025. Ñito Salas

Lidia Henares presentará el cartel de la Semana Santa de Málaga de 2026

Salvador de los Reyes glosará la designación del periodista Ignacio Castillo como pregonero y de Martín España como autor del cartel oficial de las procesiones

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 22:31

Comenta

El Cine Albéniz, en la calle Alcazabilla, acogerá por tercer año consecutivo la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga. El acto ... se llevará a cabo el jueves 8 de enero del año próximo y correrá a cargo de la archivera de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, Lidia Henares, quien será la encargada de describir la obra del pintor José Martín España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

