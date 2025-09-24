El periodista Ignacio Castillo pregonará la Semana Santa de Málaga de 2026 y Martín España pintará el cartel

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga ha celebrado este miércoles la primera junta de gobierno del nuevo curso, en la que ... el presidente de la entidad, José Carlos Garín, ha informado de quiénes serán los anunciadores oficiales de las procesiones de 2026. El pregón de la Semana Santa será pronunciado por el periodista de La Opinión de Málaga y hermano mayor de la Cofradía de Jesús Cautivo desde 2016 a 2021 Ignacio Castillo, el sábado 21 de marzo, en el Teatro Cervantes.

La presentación correrá a cargo del pregonero de este año 2025, el deán de la Catedral, José Ferrary, en un acto al que asistirá por vez primera el nuevo obispo de la diócesis, José Antonio Satué.

Por su parte, el anuncio pictórico de la Semana Santa de Málaga del año que viene será firmado por el artista veleño José Martín España.

Ignacio Castillo, que ha pronunciado varios pregones cofrades tanto en la capital como en la provincia, ha confesado a SUR que conoce su nombramiento desde el pasado día 4 de septiembre, cuando el presidente de la Agrupación lo citó en el antiguo hospital de San Julián con la excusa de mantener un encuentro para poner en común cuestiones que pudieran mejorar la acción comunicativa de la entidad. "En esta reunión, el presidente me dijo: 'Te voy a dar una primicia que no vas a poder publicar: eres el pregonero de la Semana Santa'. Yo no me lo creía", ha explicado Castillo.

"Ha sido algo inesperado, en algún momento lo podría llegar a pensar, pero no me veía en ninguna quiniela", ha declarado el periodista, quien se considera agasajado con "un regalo inmenso que me va a acompañar durante toda la vida". "Es un privilegio convertirse en representante de muchos", ha destacado Ignacio Castillo, que quiere "aprovechar la oportunidad e intentar estar a la altura de la confianza depositada y de la Semana Santa".

Según ha asegurado, en estas últimas semanas ya ha empezado a escribir partes del pregón "en la aplicación de notas del móvil, como hago con las crónicas de Semana Santa", ha confesado. "Me asaltan ideas de madrugada y me pongo a escribirlas", ha apuntado Castillo, quien ha asegurado que es un reto escribir un pregón propio tras haber asistido e informado sobre todos los pregones de los últimos años.

Artista veleño

El pintor del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga de 2026, Martín España, nació en Vélez-Málaga en 1990 y es licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de pintura, por la Universidad de Sevilla. Ha realizado numerosos carteles para hermandades de pasión y de gloria, y también fue el encargado de decorar dos peanas de las exposiciones que celebró la Agrupación con motivo de su centenario.

Martín España es un artista multidisciplinar que se expresa en la pintura, la ilustración y el diseño de interiores. En 2016, realizó el cartel anunciador de la Semana Santa de su ciudad natal, Vélez-Málaga. Asimismo, también ha hecho los carteles de las procesiones de Fuengirola y Casabermeja, entre otras obras.

Remodelación de la junta de gobierno

Por otro lado, la Agrupación también ha aprobado una remodelación de su junta de gobierno a raíz de la entrada de nuevos hermanos mayores por los procesos electorales celebrados en los últimos meses.

Según han informado desde la entidad cofrade, "la nueva junta de gobierno mantiene en líneas generales su composición actual, destacando el nombramiento de Ramón Varea como vicepresidente cuarto, Francisco José Muñoz como fiscal, y Álvaro Guardiola como secretario dentro de la permanente".

"De igual modo destacan cambios en las presidencias de comisiones como son la de Recorrido Oficial que recae en Sergio Lucena, Cultos Internos en Francisco Escámez, Caridad en Rafael Romero, y Resucitado y Reina de los Cielos en Daniel Gil", han señalado desde la Agrupación.