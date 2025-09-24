Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El periodista Ignacio Castillo y el pintor veleño José Martín España. Sur

El periodista Ignacio Castillo pregonará la Semana Santa de Málaga de 2026 y Martín España pintará el cartel

La Agrupación de Cofradías hace públicos los nombramientos de los anunciadores oficiales de las procesiones del año que viene

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:12

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga ha celebrado este miércoles la primera junta de gobierno del nuevo curso, en la que ... el presidente de la entidad, José Carlos Garín, ha informado de quiénes serán los anunciadores oficiales de las procesiones de 2026. El pregón de la Semana Santa será pronunciado por el periodista de La Opinión de Málaga y hermano mayor de la Cofradía de Jesús Cautivo desde 2016 a 2021 Ignacio Castillo, el sábado 21 de marzo, en el Teatro Cervantes.

