Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Virgen del Rocío, en su besamanos por el 10.º aniversario de su coronación canónica. L. M. Gómez Pozo

La Virgen del Rocío, bajo palio en su besamanos por el décimo aniversario de su coronación

La Novia de Málaga, que estrena para la ocasión una saya bordada sobre tisú de plata, está recibiendo la visita de cientos de devotos en San Lázaro

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:06

Eran las 12.57 horas del 12 de septiembre de 2015 cuando el obispo Jesús Catalá, ahora en funciones como administrador apostólico hasta que su ... sucesor, José Antonio Satué, abra su episcopado este sábado, se subía al baldaquino del altar mayor de la Catedral para colocar a la imagen de la Virgen del Rocío el nuevo halo de estrellas de oro y plata elaborado por Orfebrería Triana, según diseño de dos hermanos de la corporación y proyectistas, el recordado Eloy Téllez y Curro Claros. El prelado era ayudado por el entonces hermano mayor de la cofradía victoriana, Juan José Lupiáñez, y ambos besaban después las manos de la Novia de Málaga. Ese momento, que los hermanos y devotos nunca olvidarán, fue enfatizado con los sones de la Sinfonía número 3 de Saints-Saens, gracias a la potencia sonora del órgano de la Catedral y la Orquesta Sinfónica Provincial, que participó en el ceremonial junto con dos corales y dos escolanías. La Virgen del Rocío ya había sido coronada y un largo aplauso de todos los asistentes, el repique de las campanas catedralicia y una salva de cohetes así lo certificaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  5. 5

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  6. 6 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  7. 7

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  8. 8 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  9. 9 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  10. 10 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Virgen del Rocío, bajo palio en su besamanos por el décimo aniversario de su coronación

La Virgen del Rocío, bajo palio en su besamanos por el décimo aniversario de su coronación