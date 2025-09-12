La Virgen del Rocío, bajo palio en su besamanos por el décimo aniversario de su coronación La Novia de Málaga, que estrena para la ocasión una saya bordada sobre tisú de plata, está recibiendo la visita de cientos de devotos en San Lázaro

La Virgen del Rocío, en su besamanos por el 10.º aniversario de su coronación canónica.

Eran las 12.57 horas del 12 de septiembre de 2015 cuando el obispo Jesús Catalá, ahora en funciones como administrador apostólico hasta que su ... sucesor, José Antonio Satué, abra su episcopado este sábado, se subía al baldaquino del altar mayor de la Catedral para colocar a la imagen de la Virgen del Rocío el nuevo halo de estrellas de oro y plata elaborado por Orfebrería Triana, según diseño de dos hermanos de la corporación y proyectistas, el recordado Eloy Téllez y Curro Claros. El prelado era ayudado por el entonces hermano mayor de la cofradía victoriana, Juan José Lupiáñez, y ambos besaban después las manos de la Novia de Málaga. Ese momento, que los hermanos y devotos nunca olvidarán, fue enfatizado con los sones de la Sinfonía número 3 de Saints-Saens, gracias a la potencia sonora del órgano de la Catedral y la Orquesta Sinfónica Provincial, que participó en el ceremonial junto con dos corales y dos escolanías. La Virgen del Rocío ya había sido coronada y un largo aplauso de todos los asistentes, el repique de las campanas catedralicia y una salva de cohetes así lo certificaron.

Fachada de San Lázaro, adornada para el besamanos. L. M. Gómez Pozo Una década después de este acontecimiento, magno en su celebración y en su participación, incluidas las procesiones hasta la Catedral, todavía sin coronar, y hasta el barrio de la Victoria, ya coronada, la hermandad ha querido recordar esta fecha con un delicado, a la par que espectacular, montaje de cultos que el equipo de albacería, y algún que otro hombre de trono que también ha prestado su colaboración, han levantado en la iglesia de San Lázaro para el besamanos de la Virgen del Rocío que, este viernes, se encuentra expuesta desde esta mañana hasta las 21 horas. Ampliar La Virgen del Rocío, bajo el palio de su trono, en San Lázaro. L. M. Gómez Pozo La devota imagen ha amanecido en el templo de San Lázaro, sobre su peana de orfebrería y bajo su palio del Martes Santo, sostenido por ocho barras de palio del trono de la Novia de Málaga. Ánforas con gladiolos y nardos, y cera blanca forman parte del conjunto y como novedad, la talla de Pío Mollar, con su halo de coronación, viste una saya ejecutada en oro sobre tisú de plata que el taller de la hermandad ha bordado a la Virgen del Rocío, siguiendo el proyecto de Curro Claros.

