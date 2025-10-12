Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen del Gran Perdón desborda Málaga en su procesión extraordinaria por el centenario del Prendimiento

Miles de personas se echan a la calle para presenciar el paso de la Dolorosa, sobre su trono de Semana Santa, por un largo recorrido de más de once horas cargado de momentos especiales

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:20

Si hay una hermandad en Málaga que podría llevar el adjetivo de 'grande' en su título esa es la del Prendimiento. Su historia, con un ... siglo detrás, el número de sedes por las que ha pasado, cuatro –la Victoria, Santo Domingo, el Carmen y la Divina Pastora–, su grupo escultórico, con siete figuras, el tamaño de sus tronos y hasta el nombre de su Virgen, Gran Perdón, lo dicen todo. La advocación que recibió esta Dolorosa malagueña, salida de las gubias de Andrés Cabello Requena y tallada en las dependencias de la antigua escuela de formación profesional Francisco Franco a finales entre 1956 y 1957, fue toda una declaración de intenciones y este 12 de octubre, Día de la Hispanidad y festividad de Nuestra Señora del Pilar, esa grandeza se ha hecho más visible, si cabe, cuando la Málaga cofrade ha asistido, con el ánimo jubiloso y las emociones a flor de piel, a lo que muchos ya han llamado la procesión 'de la coronación', pero sin decreto, de la Reina de Capuchinos, ritual que anhelan los hermanos y devotos de esta corporación del Domingo de Ramos desde años atrás, si bien las actuales normas de la Iglesia malagueña lo impiden al no contar la imagen con un siglo de antigüedad, que sí la hermandad. 'Capuchinos te sueña coronada', decía unas de las grandes lonas colocadas en la Alameda del barrio como huella efímera de un deseo puro, verdadero y perdurable. Más contundente no podía ser el mensaje.

