Vírgenes de los Desamparados, Consolación y Lágrimas, Amor Doloroso y Carmen de la Colonia de Santa Inés. Sur
Agenda cofrade

La Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés procesionará por el Centro de Málaga

La imagen carmelita presidirá el rosario de las Glorias en un fin de semana en el que también saldrán a la calle las vírgenes de Consolación y Lágrimas, Desamparados y Amor Doloroso, y en Cártama procesionará la Divina Pastora

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:10

El penúltimo fin de semana del mes de octubre estará protagonizado, principalmente, por la salida en rosario de la aurora de la Virgen del Amor ... Doloroso, de la Archicofradía de la Pasión, culto externo que cumple 50 años, y el rosario de las hermandades de Gloria, que lo presidirá la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés por el 75.º aniversario de su llegada al barrio. La salida de estas dos imágenes, una de pasión y otra letífica, se producirá este domingo por el Centro Histórico, y un día antes, harán lo propio las vírgenes de Consolación y Lágrimas, de la Archicofradía de la Sangre, y los Desamparados, del grupo parroquial de la iglesia de Santa María Goretti del barrio de Los Corazones, mientras que en Cártama procesionará la Divina Pastora, que estrenará trono de orfebrería, de los talleres de Juan Angulo, de Lucena.

