La Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés procesionará por el Centro de Málaga

El penúltimo fin de semana del mes de octubre estará protagonizado, principalmente, por la salida en rosario de la aurora de la Virgen del Amor ... Doloroso, de la Archicofradía de la Pasión, culto externo que cumple 50 años, y el rosario de las hermandades de Gloria, que lo presidirá la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés por el 75.º aniversario de su llegada al barrio. La salida de estas dos imágenes, una de pasión y otra letífica, se producirá este domingo por el Centro Histórico, y un día antes, harán lo propio las vírgenes de Consolación y Lágrimas, de la Archicofradía de la Sangre, y los Desamparados, del grupo parroquial de la iglesia de Santa María Goretti del barrio de Los Corazones, mientras que en Cártama procesionará la Divina Pastora, que estrenará trono de orfebrería, de los talleres de Juan Angulo, de Lucena.

También habrá cultos en varias cofradías, exposiciones, dos interesantes mesas redonda de música y de capataces y hombres de trono, además de un encuentro de la juventud cofrade, organizado por la Hermandad de los Dolores del Puerto.

Jueves, 16 de octubre

• Cautivo. Exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación'. De 9 a 21 horas, en el Museo de Málaga.

-Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad, La hermandad recoge ropa y objetos.

-Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Santo Traslado. Segundo día del triduo dedicado a la Virgen de la Soledad (exposición y veneración al Santísimo). A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo.

Viernes, 17 de octubre

• Huerto. Devoto besamanos de la Virgen de la Oliva. De 10 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.

• El Rico. Mercadillo solidario. De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Humillación. Primer día del triduo en honor de la Virgen de la Estrella. A las 19 horas, en la parroquia de Santo Domingo. Preside el párroco y director espiritual de la hermandad, Antonio Fernández López.

• Verdad y Sagrario. Primer día del triduo en honor de la Virgen del Sagrario. A las 19 horas, en la parroquia de San José. Preside el párroco y director espiritual del grupo parroquial, Salvador Guerrero, delegado episcopal de Hermandades.

• Paloma. Espectáculo benéfico 'L´Italia È Opera del Bel canto al verismo'. A las 19 horas, en la sala de la Fundación Unicaja María Cristina.

• Cena. Primera catequesis de confirmación. A las 19.30 horas, en la parroquia de Santo Domingo.

• Santo Traslado. Tercer día del triduo dedicado a la Virgen de la Soledad (meditación y celebración de los Siete Dolores de María). A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo. Preside el párroco y director espiritual de la hermandad, José Manuel Llanas Fortes.

• Mena. Presentación y bendición del nuevo retablo de la Congregación de Mena. A las 20 horas, en la parroquia de Santo Domingo. Será presentado por el teniente hermano mayor, Pablo Krauel.

Sábado, 18 de octubre

• Cautivo. Exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación'. De 9 a 21 horas, en el Museo de Málaga. A las 11 horas, ponencia musical y concierto didáctico. Modera Víctor Carnero, con la intervención de los compositores Pablo Ojeda, Adolfo Gálvez, José Antonio Molero, David Hurtado y Paloma Artola. El acto contará con la actuación de la banda sinfónica Virgen de la Trinidad.

• Huerto. Devoto besamanos de la Virgen de la Oliva. De 10 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.

-Función solemne. A las 20 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.

• El Rico. Mercadillo solidario. De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Cautivo. Ponencia musical y concierto didáctico. Moderará Víctor Carnero, con la intervención de los compositores Pablo Ojeda, Adolfo Gálvez, José Antonio Molero, David Hurtado y Paloma Artola. El acto contará con la actuación de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad. A las 11 horas, en el Museo de Málaga.

• Domingo de Dios. Mesa redonda: 'Capataces y submarinos, las dos caras del mismo trono'. Intervendrán José Antonio Luque, José Alarcón, Daniel Moreno y Fede Duarte. Modera, José Antonio Beltrán. A las 12 horas, en la casa hermandad de la Cofradía del Rocío (entrada por la calle Chaves).

• Dolores del Puerto. II Encuentro de la juventud cofrade. A las 12 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del Puerto de la Torre.

• Divina Pastora de Cártama. Procesión de alabanza. A las 18.30 horas, por el siguiente recorrido: plaza de la Constitución, Sáenz de Tejada, Juan Carlos I, Santo Cristo, González Marín, Alarcón Luján, Santa Ana, Calvo Sotelo, Juan Carlos I, Fernández Maldonado, Concepción y, de nuevo, plaza de la Constitución. Participarán la banda de cornetas y tambores Redención, de Benalmádena, en cabeza de procesión, y la banda de música de Cruz del Humilladero, tras la imagen, que estrenará trono, del orfebre Juan Angulo. Una hora antes, se celebrará la santa misa, en la plaza de la Constitución, al aire libre, oficiada por el párroco de San Pedro Apóstol de Cártama y director espiritual del grupo parroquial, José García Macías.

• Humillación. Segundo día del triduo en honor de la Virgen de la Estrella. A las 19 horas, en la parroquia de Santo Domingo. Preside el párroco y director espiritual de la hermandad, Antonio Fernández López.

• Verdad y Sagrario. Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Sagrario. A las 19 horas, en la parroquia de San José. Preside el párroco y director espiritual del grupo parroquial, Salvador Guerrero, delegado episcopal de Hermandades.

• Desamparados. Rosario vespertino presidido por la Virgen de los Desamparados. A las 19 horas, por la feligresía de Santa María Goretti, en el barrio de Los Corazones. El itinerario será el siguiente: Antonio de Bobadilla, cruce de Ortega y Gasset, Iznate, Coronel Osuna, Abdalagís, Alozaina, Ciudad de Andújar, Río Duratón, plaza Trabancos, Río Águeda, Alozaina, Ciudad de Andújar, Coronel de Osasuna, Mijas, cruce Ortega y Gasset, Corregidor Ruiz de Pereda, Río Cabrera, plaza Nuestra Señora del Carmen, Río Boeza, Corregidor Ruiz de Pereda, Corregidor Paz y Guzmán y, de nuevo, parroquia de Santa María Goretti.

• Paloma. Espectáculo benéfico 'L´Italia È Opera del Bel canto al verismo'. A las 19 horas, en la sala de la Fundación Unicaja María Cristina.

• Sangre. Rosario vespertino de la Virgen de Consolación y Lágrimas. Hacia las 20.15 horas, tras la misa de las 19.30 horas, por el siguiente recorrido: parroquia de San Felipe Neri, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Cabello, Ollerías, plaza de Pepe Mena, Dos Hermanas, Parras, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre y, de nuevo, parroquia de San Felipe Neri. Participará la capilla musical de Zamarrilla.

• Santo Traslado. Eucaristía y IV Bendición Litúrgica del Pan. A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo. Preside el párroco y director espiritual de la hermandad, José Manuel Llanas Fortes. La imagen estará en besamanos de 9 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Domingo, 19 de octubre

• Pasión. Rezo de laudes, a las 7.30 horas, en la parroquia de los Santos Mártires. A continuación, a las 8 horas, rosario de la aurora, presidido por la Virgen del Amor Doloroso, por el siguiente itinerario: plaza de los Mártires, Santa Lucía, plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, plaza de la Constitución, Especería, Salvago, Compañía, plaza San Ignacio, iglesia del Sagrado Corazón (misa estacional, a las 9 horas), plaza San Ignacio (10 horas), Compañía, Salvago, Especería, Nueva, plaza Félix Sáenz, San Juan, Calderón de la Barca, Fernán González, Fajardo, Compañía, Pozos Dulces, plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Andrés Pérez, Carretería, Nosquera, Comedias, plaza de los Mártires e iglesia de los Mártires (12 horas). Con motivo del 50.º aniversario de este culto externo, participará la banda de música de la Paz al regreso de la comitiva desde el Sagrado Corazón hasta los Mártires. A la ida, como de costumbre, participará la Camerata Ipagro, de Aguilar de la Frontera.

• Glorias. Rosario de las Hermandades de Gloria. A las 8.30 horas, rezo de los laudes, en la parroquia de los Santos Mártires. Finalizado el rezo, a las 8.45 horas saldrá desde este templo la imagen de la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés para presidir el rosario por las calles del Centro Histórico en dirección a la Catedral. El itinerario será el siguiente: plaza de los Mártires, Santa Lucía, Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín, Císter y Catedral.

-Solemne eucaristía. A las 10 horas, en la Catedral, oficiada por Manuel Ángel Santiago, párroco de los Mártires y San Juan. Participará el coro de la Catedral de Málaga.

-Al término de la ceremonia religiosa, la imagen carmelita saldrá en procesión triunfal desde la Catedral para recorrer las siguientes calles: Císter, San Agustín, plaza Jesús Castellanos, Granada, plaza del Siglo, Molina Larios, plaza del Obispo, Strachan, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, Santa Lucía, plaza de los Santos Mártires e iglesia de los Santos Mártires.

• Santo Traslado. Besamanos de la Virgen de la Soledad. De 9 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la parroquia de San Pablo.

• Huerto. Devoto besamanos de la Virgen de la Oliva. De 10 a 13.30 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.

• El Rico. Mercadillo solidario. De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Humillación. Tercer día del triduo en honor de la Virgen de la Estrella. A las 11.30 horas, en la parroquia de Santo Domingo. Preside el párroco y director espiritual de la hermandad, Antonio Fernández López.

• Verdad y Sagrario. Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Sagrario y función principal. A las 12 horas, en la parroquia de San José. Preside Antonio Javier Castilla. La Dolorosa estará en besamanos de 17 a 20 horas.

Lunes, 20 de octubre

Martes, 21 de octubre

Miércoles, 22 de octubre

