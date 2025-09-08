Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dibujo del matasellos para recordar el 150.º aniversario de la Hermandad de la Victoria. Sur

El Vaticano prepara un matasellos de la Patrona de Málaga para recordar el 150.º aniversario de su hermandad

La corporación ha editado tres postales que serán enviadas a la Santa Sede para que, sobre un sello del papa León XIV, sea depositada la estampa conmemorativa

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:49

La oficina de filatelia del Vaticano ha preparado este lunes, día 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Victoria, un ... matasellos por el 150.º aniversario de la fundación de la hermandad que le rinde culto, efeméride que llega a su fin, después de que la corporación haya celebrado un Año Jubilar, decretado por la Santa Sede, que se ha clausurado esta mañana, tras la misa estacional oficiada en la Catedral en honor de la Patrona de Málaga y la diócesis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  4. 4 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  5. 5 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  6. 6 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  7. 7 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  8. 8 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  9. 9 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  10. 10 Suplanta el mail de un abogado cambiando una letra para estafar 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Vaticano prepara un matasellos de la Patrona de Málaga para recordar el 150.º aniversario de su hermandad

El Vaticano prepara un matasellos de la Patrona de Málaga para recordar el 150.º aniversario de su hermandad