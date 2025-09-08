El Vaticano prepara un matasellos de la Patrona de Málaga para recordar el 150.º aniversario de su hermandad

La oficina de filatelia del Vaticano ha preparado este lunes, día 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Victoria, un ... matasellos por el 150.º aniversario de la fundación de la hermandad que le rinde culto, efeméride que llega a su fin, después de que la corporación haya celebrado un Año Jubilar, decretado por la Santa Sede, que se ha clausurado esta mañana, tras la misa estacional oficiada en la Catedral en honor de la Patrona de Málaga y la diócesis.

Por este motivo, la Real Hermandad de Santa María de la Victoria ha editado tres postales que serán enviadas a la Ciudad del Vaticano para que, sobre un sello del papa León XIV, sea depositado el matasellos conmemorativo.

Según ha informado Salvador Aguilera, sacerdote rondeño en el Vaticano, con una carta del ahora obispo administrador apostólico de Málaga, Jesús Catalá, se solicitaba al presidente de la Gobernación del Estado del Vaticano este matasellos y el que conmemora el centenario de la edificación del Seminario malagueño, que fue emitido el pasado 27 de junio.

El matasellos del 150.º aniversario tiene forma circular y mide 38 milímetros. En el centro se sitúa la imagen de la Virgen de la Victoria con sus atributos.

Alrededor de la efigie, se muestra una inscripción latina-italiana, cuya traducción es: '1975. En el Aniversario de la Fundación de la Hermandad de Santa María de la Victoria 2025. Oficinas Postales Vaticanas. 08.09.2025'.

Estas postales podrán ser adquiridas en la sede de la hermandad victoriana, cuyos estatutos fueron aprobados el 4 de mayo de 1875. Con anterioridad, en 1867, sería el beato Pío IX quien confirmara el patronazgo de la Virgen sobre la diócesis y la ciudad de Málaga.