Última oportunidad para conseguir sillas para ver esta Semana Santa en Málaga

Llega el momento de que las personas que no poseen una localidad del recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga puedan acceder a una de ellas, al menos para este año. La Agrupación de Cofradías pone a la venta lo que denomina como «abonos no renovables» para ver las procesiones en una de las sillas del itinerario común de las procesiones. Se trata de localidades que no han sido renovadas este año por los abonados que las ocupaban y de un paquete de sillas que se reserva la entidad de San Julián para que exista una cierta rotación del público.

En total, son unas ochocientas las localidades que se pondrán a la venta este martes 1 de abril. A consultas de SUR, desde la Agrupación no han concretado una hora específica desde la que se podrán adquirir, y han apuntado que será durante la madrugada del lunes al martes. Podrán comprarse en la web de reservas del recorrido oficial y su uso será solo para esta Semana Santa de 2025, ya que la Agrupación ya no vende abonos renovables para años venideros. Serán abonos para toda la Semana Santa, ya que, por el momento, no está habilitada la opción de reservas de localidades para días sueltos.

«Los usuarios podrán acceder a la web y a través de la plataforma de venta adquirir los abonos mediante el pago con tarjeta de crédito hasta agotar el número de localidades. Aquellas personas que sean abonados o hayan adquirido en otra ocasión entradas con anterioridad y, por tanto, ya están registrados en la plataforma 'on line', tan solo deberán acceder con su nombre de usuario y clave. En el caso de aquellos interesados que no hayan accedido a la web hasta ahora, tendrán que registrarse con un nombre y clave en el formulario de registro», han explicado desde la entidad de San Julián.

Asimismo, la Agrupación de Cofradías ha informado de que la comisión de Sillas y Tribunas ha comunicado a los abonados del recorrido oficial la posibilidad de descargar ya, a través de la plataforma digital, sus abonos «para que se puedan guardar en sus dispositivos móviles o imprimirlos para el acceso a sus localidades en Semana Santa».

Este aspecto es especialmente importante en esta Semana Santa de 2025 ya que, como informó SUR, se va a reforzar el control de acceso a las sillas mediante la lectura del código que aparece en el resguardo del abono. El personal que controla los accesos a las sillas leerá con dispositivos móviles ese código tanto a la entrada como a la salida de cada abonado de las zonas acotadas de sillas, para lo que se van a habilitar unos noventa puntos de control. De este modo, se pretende garantizar que únicamente acceden a estos espacios las personas que disponen del correspondiente abono.