Nuevos controles para los abonados de la Semana Santa de Málaga: así se comprobará que solo entran las personas con silla

Nuevos controles en el recorrido oficial de las procesiones de la Semana Santa de Málaga. La Agrupación de Cofradías ha previsto implantar este año un sistema que permitirá ejercer una vigilancia más efectiva sobre las personas que acceden a las zonas de sillas y tribunas del itinerario común de las hermandades. Según ha podido conocer SUR, este mecanismo consiste en que el resguardo de cada localidad va a llevar plasmado un código que podrá ser leído mediante un dispositivo móvil por el personal que controla los accesos al recorrido oficial.

Así, si una persona intenta acceder a la zona de sillas con el resguardo de un abonado que no es él, el sistema detectará que ya está dentro del recinto, y se le podrá negar el paso. El objetivo de esta medida es evitar situaciones que se producen en algunos días de la Semana Santa en los que acceden a la zona acotada del recorrido oficial varias personas con un mismo resguardo de abono que se pasan por WhatsApp, correo electrónico o fotocopia. De ahí que, en algunos casos, existan personas sin derecho a silla que deambulan por la parte trasera de las hileras de las localidades para ver las procesiones, sobre todo en las jornadas en las que discurren procesiones que tienen un mayor interés para el público.

Para la implantación de este nuevo sistema, la Agrupación de Cofradías ha contratado para este año más personal de control de los accesos a las zonas acotadas del recorrido oficial y ha dispuesto casi noventa puntos de acceso a los espacios vallados en los que se leerán los resguardos de las localidades con dispositivos móviles.

El pasado otoño, la Agrupación de Cofradías aprobó un reglamento de abonados y usuarios del recorrido oficial que la faculta para llevar a cabo este control en los accesos. En concreto, en su artículo 3, señala que «la gestión del control y seguridad del uso de las localidades podrá concertarse con terceras personas físicas o jurídicas», lo que permite a la entidad de San Julián contratar a una empresa para que implante este nuevo mecanismo de control de los accesos al recorrido oficial.

Además, en el artículo 8 de ese reglamento se deja claro que «la silla que corresponda a cada localidad será para su uso por una única persona, no admitiéndose la presencia de más personas que localidades provistas de asiento». En este mismo artículo, se añade que «en los palcos no se admitirán más personas que localidades asignadas al mismo, ni incluso en el supuesto de que el abonado dispusiese de todas las localidades del palco»; y se incluye que «está absolutamente prohibida la instalación de sillas auxiliares ni taburetes de ningún tipo».

Prohibido introducir carritos

Con todo, sí está permitido que los menores de tres años ocupen una localidad en brazos de una persona mayor de edad que sea su responsable. A partir de tres años, los niños deberán tener su abono propio para poder acceder a su localidad. Asimismo, está prohibido por razones de seguridad «introducir carritos o sillitas infantiles en las zonas de localidades y pasillos».

El nuevo reglamento de abonados del recorrido oficial también prohíbe expresamente la transmisión de abonos con ánimo de lucro, que está sancionada con la pérdida de la totalidad de los que figuren a nombre del infractor. «Se presumirá que existe ánimo de lucro cuando se publicite o anuncie de cualquier modo en prensa, páginas web, aplicaciones, carteles, etc.», señala la normativa.

Además, obliga a los abonados que tengan más de diez sillas a su nombre a que reduzcan el número a esa cifra en el plazo de dos años. Si no lo hacen, las perderán todas sin derecho a reclamación alguna. Para desprenderse de esos abonos, deberán cederlos conforme a lo que establece el reglamento, que solo contempla la posibilidad de cesión de los abonos renovables entre cónyuges o parientes por consanguinidad o adopción, o afinidad, hasta el tercer grado inclusive, y siempre con carácter gratuito.

No obstante, cuando un abonado con más de diez sillas a su nombre se desprenda de algunas para no superar esa cifra, no podrá ceder más de seis a una misma persona, ya que esa es la cantidad que el reglamento establece como máximo para los nuevos abonados.

Sanciones

El reglamento establece un régimen sancionador en el que contempla la posibilidad de retirar los abonos a los usuarios que los revendan, a quienes provoquen alteraciones del orden público, a los que realicen actos o conductas violentas con los encargados de la seguridad en el recorrido oficial o el personal de la Agrupación, a quienes profieran insultos o amenazas a personas o entidades, o blasfemen contra Dios, la Virgen o los santos, a quienes falten al decoro de un acto religioso como son las procesiones, y los que realicen actos que puedan poner en peligro a los abonados o asistentes a las procesiones en el recorrido oficial, entre otros supuestos.

Como faltas graves se consideran las alteraciones de orden público que perturben el normal discurrir de las procesiones; los insultos, descalificaciones y ofensas al personal delegado de la Agrupación de Cofradías o a otros abonados; la negativa a presentar los documentos que justifican el derecho al uso de la localidad al personal de seguridad o al personal delegado de la Agrupación; la instalación de sillas o taburetes accesorios junto a las sillas oficiales o en los palcos; la colocación de carritos u obstáculos en los pasillos que impidan la rápida evacuación en caso necesario; y mover las vallas reduciendo el espacio que tienen las procesiones para transitar, entre otras. En este caso, se sancionan con la suspensión del derecho de renovación preferente de los abonos durante un plazo de tres años.

Y las faltas leves, que únicamente implican un apercibimiento para el infractor, son deambular dentro del espacio reservado al discurrir de las procesiones en el recorrido oficial; no atender a las indicaciones del personal responsable de la vigilancia y seguridad; las faltas de consideración al personal delegado de la Agrupación de Cofradías y a otros abonados; la falta de vigilancia de los menores a su cuidado; y la falta de solicitud de autorización de cesión temporal de los abonos a la Agrupación cuando se ceden sin ánimo de lucro.