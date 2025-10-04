Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Señor de la Soledad lució una túnica bordada en su salida extraordinaria. R. Rodríguez

El Señor de la Soledad regala a Málaga la primera procesión extraordinaria de octubre

La Hermandad del Dulce Nombre celebra el 25.º aniversario de la bendición de su titular con una salida conmemorativa cargada de momentos para el recuerdo

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:40

Con la llegada de octubre, Málaga abraza ya lo que será un intenso otoño cofrade y extraordinario. Intenso, por el número de actos y cultos, ... tanto internos como externos, que se celebrarán en los próximos días, no en vano, se trata del mes del rosario y este rezo dedicado a la Virgen también se practica fuera de los templos con la presencia de una imagen, como ha ocurrido este mismo sábado, con la Dolorosa de Lágrimas y Favores por la feligresía de San Juan. Y extraordinario, porque hasta tres cofradías –Dulce Nombre, Prendimiento y Cautivo– han elegido octubre para sacar a la calle en procesión, por una efeméride, a uno de sus titulares.

