La Reina Sofía, camarera honoraria de la Virgen de la Esperanza de Málaga

La Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza ha recibido la aceptación formal de ... Su Majestad la Reina Doña Sofía como camarera honoraria de la titular mariana de la corporación. El documento, firmado por el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey y fechado el 4 de noviembre de 2025 en el Palacio de la Zarzuela, ha sido remitido recientemente a la hermandad malagueña.

La propuesta de este reconocimiento fue aprobada por unanimidad y con aclamación por la junta de gobierno el pasado 5 de mayo. La decisión se sustenta en la estrecha relación mantenida con la Casa Real desde 1921, año en el que el Rey Alfonso XIII y la Reina Victoria Eugenia aceptaron los títulos de hermano mayor honorario y camarera de la Virgen de la Esperanza, respectivamente, otorgando entonces el título de 'Real' a la archicofradía.

A lo largo de más de un siglo, esta vinculación se ha reflejado en momentos destacados de la historia cofrade malagueña, como la participación del Infante don Jaime en la procesión de 1929, la colocación del fajín de capitán general a la Virgen por la Infanta Doña Elena en 1993 o las visitas institucionales realizadas por los actuales Reyes, Felipe VI y Doña Sofía, a la sede de la corporación.

Visita en 2024

La cercanía de la Reina hacia la Dolorosa malagueña quedó patente en su visita del Miércoles Santo de 2024, cuando acudió a la casa hermandad para conocer el patrimonio procesional y venerar a la Virgen de la Esperanza Coronada en su trono.

El nombramiento, que ha recibido la autorización de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y el beneplácito del Obispado de Málaga, se suma a los títulos honoríficos anteriormente ostentados por la Reina Victoria Eugenia y la Infanta Elena.

La archicofradía ha expresado su agradecimiento a Doña Sofía «por su cercanía y afecto hacia la Virgen de la Esperanza» y celebra esta aceptación que fortalece, aún más si cabe, los vínculos históricos y devocionales entre la corporación nazarena y la Corona de España.