La Reina, en su última visita a la Archicofradía de la Esperanza. SUR

La Reina Sofía, camarera honoraria de la Virgen de la Esperanza de Málaga

La Archicofradía ha expresado su agradecimiento a la reina emérita tras la aceptación de la distinción «por su cercanía y afecto» hacia la Dolorosa perchelera

Rafael Rodríguez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:58

La Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza ha recibido la aceptación formal de ... Su Majestad la Reina Doña Sofía como camarera honoraria de la titular mariana de la corporación. El documento, firmado por el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey y fechado el 4 de noviembre de 2025 en el Palacio de la Zarzuela, ha sido remitido recientemente a la hermandad malagueña.

