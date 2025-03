Un recorrido oficial a rayas: así son las franjas antideslizantes que prueba el Ayuntamiento de Málaga

Jesús Hinojosa Málaga Lunes, 24 de marzo 2025, 10:56 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

Los responsables del Ayuntamiento de Málaga siguen dándole vueltas a la posible solución para evitar el efecto resbaladizo que provoca la aplicación del líquido anticera en las calles peatonales del Centro Histórico durante las jornadas de la Semana Santa. Este producto, que facilita a los operarios de Limasam retirar las gotas que caen de los cirios de los nazarenos, provoca un efecto excesivamente deslizante en calles con un pavimento pulido como Especería, Larios, Molina Lario o la plaza del Carbón, entre otras. Tras años de polémica por este asunto, la gota que colmó el vaso se produjo en la noche del pasado Martes Santo, cuando el hermano mayor de la Cofradía de la Humillación y la Estrella, Rafael Retana, sufrió una caída que le provocó una fractura de la muñeca izquierda.

Por ello, como informó SUR el pasado día 17, el Consistorio está barajando dos opciones como posibles soluciones a este asunto. Una de ellas es la posibilidad de que la Universidad de Málaga encuentre una fórmula para que el producto de AB Laboratorios, la empresa de Vitoria que suministra el líquido anticera desde 2017, no resulte tan resbaladizo. En ello están los miembros del departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, a los que el equipo de gobierno municipal ha pedido que estudien esta cuestión.

AB Laboratorios facilita el producto anticera a las empresas de limpieza de otras localidades andaluzas pero, en el caso de Málaga, su aplicación se complica por lo pulido del pavimento de las calles peatonales del casco antiguo, que provoca un efecto deslizante.

La otra de las opciones que se están barajando es pegar al suelo de esas calles una franjas alargadas, similares a las que se colocan en ocasiones en los peldaños de escaleras, para conseguir que, aunque se aplique el producto, exista cada cierta distancia una banda dispuesta en perpendicular al sentido de la marcha de los cortejos procesionales, que otorgue una mayor rugosidad al pavimento.

Franjas que ha probado el Ayuntamiento en la calle Especería. Sur

Los responsables de Limasam y del área de Servicios Operativos y Fiestas, ambos departamentos en manos de la concejala Teresa Porras, han probado esas tiras en la calle Especería. Para ello, se han diseñado unas franjas de color morado en las que aparece la frase 'Semana Santa Málaga 2025' junto al escudo de la Agrupación de Cofradías, el escudo de la ciudad y el logotipo de Limasam.

No obstante, según han apuntado fuentes municipales, todavía no está totalmente decidido si se van a aplicar o no estas pegatinas, una propuesta que no termina de convencer por el impacto visual que suponen en el pavimento de algunas de las principales calles del recorrido oficial de las procesiones.

En cualquier caso, desde el ámbito cofrade se ha reclamado al Ayuntamiento que busque una solución para hacer compatible ese sistema de limpieza de la cera con la seguridad de las personas que participan en las procesiones, y del público en general.