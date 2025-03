El presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, sobre las pegatinas antideslizantes: «No tienen sentido»

Jesús Hinojosa Málaga Lunes, 24 de marzo 2025, 17:56 Comenta Compartir

Al presidente de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga, José Carlos Garín, no le convence la idea que baraja el Ayuntamiento de la capital para evitar el efecto resbaladizo que provoca la aplicación del líquido anticera en las calles peatonales del Centro Histórico pegando en el suelo unas tiras alargadas, similares a las que se colocan en ocasiones en los peldaños de escaleras, para conseguir que, aunque se aplique el producto, exista cada cierta distancia una banda dispuesta en perpendicular al sentido de la marcha de los cortejos procesionales, que otorgue una mayor rugosidad al pavimento.

«Estéticamente no tiene sentido y creo que la utilidad es dudosa, porque ese tipo de soluciones están pensadas para espacios cerrados. No es una solución que Málaga se merezca», ha afirmado Garín, quien ha asegurado que tuvo conocimiento de esta propuesta una vez que ya se estaba probando en la calle Especería la pasada semana. Asimismo, ha apuntado que la Agrupación no está vinculada con esta idea pese a que su escudo aparece impreso en las tiras que se probaron.

El presidente de la entidad de San Julián ha valorado positivamente que exista «una mayor sensibilidad» del Ayuntamiento respecto a este asunto, y ha asegurado que no pone en duda los argumentos de los responsables de Limasam para aplicar el líquido anticera, pero ha insistido en que desde la Agrupación se sigue pidiendo que busque una fórmula alternativa «por los resbalones que provoca, por el deterioro que produce en las túnicas, especialmente las de colores claros, y porque estéticamente no resulta que delante de cada cruz-guía vayan dos operarios con una bomba y un aspersor».

Según han apuntado fuentes municipales, todavía no está totalmente decidido si se van a aplicar o no estas pegatinas u otras similares, una propuesta que no termina de convencer por el impacto visual que suponen en el pavimento de algunas de las principales calles del recorrido oficial de las procesiones.