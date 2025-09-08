Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de la Victoria, bajo el templete barroco reestrenado en su procesión de alabanza.

La Virgen de la Victoria, bajo el templete barroco reestrenado en su procesión de alabanza. Marilú Báez

Histórico estreno para la Patrona de Málaga en un año especial

La Virgen de la Victoria sale sobre su nuevo trono como cierre del 150.º aniversario de su hermandad y en vísperas de la llegada del nuevo obispo

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:50

La Virgen de la Victoria, símbolo eterno de Málaga, ha vuelto a reinar en la calle, como cada 8 de septiembre, durante su procesión de ... alabanza que la ha devuelto a su santuario, después de dos semanas de estancia en la Catedral para presidir su tradicional novena. Esta majestuosa imagen, con un valor artístico enorme, representa el icono mariano más popular y con mayor trascendencia devocional de la ciudad. Y es que sus 538 años de estancia ininterrumpida en esta tierra, o lo que es lo mismo, más de cinco siglos, y su presencia en los momentos claves de la ciudad, tanto en tiempos de gloria como en periodos oscuros, la han convertido en un auténtico 'repositorio' de la memoria colectiva del pueblo. Su relevancia artística, religiosa y social, por tanto, está fuera de toda duda. La Victoria es la advocación soñada por el rey Fernando el Católico, aquella figura mariana que le daría el triunfo en su conquista de Málaga, tal y como le reveló San Francisco de Paula en la visión que tuvo del fraile mientras dormía. Y desde entonces, la Victoria es la Virgen de toda Málaga, símbolo de esperanza y fortaleza para los creyentes, que fue declarada como patrona principal de la diócesis a finales de 1867 durante el pontificado de Pío IX, aunque documentos eclesiásticos y municipales del siglo XVI ya anticipaban su patronazgo sobre la ciudad.

