Las vírgenes de las Mercedes, los Remedios y Gran Poder, y los titulares del Rescate procesionarán este fin de semana. Sur
Agenda cofrade

El penúltimo fin de semana de septiembre estará marcado por dos procesiones y el traslado de los titulares del Rescate

  ·

A las salidas de las vírgenes de las Mercedes de El Tarajal y Los Remedios de los Mártires y las imágenes de la hermandad de la calle Agua, se sumarán los rosarios de la Dolorosa del Gran Poder y Dolores del Puerto

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:27

El penúltimo fin de semana del mes de septiembre traerá dos salidas procesionales de alabanza, las de las vírgenes de las Mercedes, por el barrio ... de El Tarajal, este sábado, y de los Remedios, por la feligresía de los Mártires, en el Centro Histórico, este domingo, el mismo día que acogerá el rosario de la aurora de la Dolorosa del Gran Poder, de la Hermandad de la Misericordia, por El Perchel. Pero, además, este sábado, se celebrará el rosario de la Virgen de los Dolores del Puerto de la Torre y el barrio de la Victoria será testigo del traslado, a modo de procesión, de los titulares del Rescate, desde la casa hermandad de la cofradía hasta el santuario de la Patrona, debido a la inminente restauración a la que va a ser sometida la capilla de la calle Agua. Tanto el Señor del Rescate como la Virgen de Gracia figurarán en un único trono, el de traslado del Prendimiento, que lo cederá para esta ocasión.

