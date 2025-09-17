El penúltimo fin de semana de septiembre estará marcado por dos procesiones y el traslado de los titulares del Rescate

El penúltimo fin de semana del mes de septiembre traerá dos salidas procesionales de alabanza, las de las vírgenes de las Mercedes, por el barrio ... de El Tarajal, este sábado, y de los Remedios, por la feligresía de los Mártires, en el Centro Histórico, este domingo, el mismo día que acogerá el rosario de la aurora de la Dolorosa del Gran Poder, de la Hermandad de la Misericordia, por El Perchel. Pero, además, este sábado, se celebrará el rosario de la Virgen de los Dolores del Puerto de la Torre y el barrio de la Victoria será testigo del traslado, a modo de procesión, de los titulares del Rescate, desde la casa hermandad de la cofradía hasta el santuario de la Patrona, debido a la inminente restauración a la que va a ser sometida la capilla de la calle Agua. Tanto el Señor del Rescate como la Virgen de Gracia figurarán en un único trono, el de traslado del Prendimiento, que lo cederá para esta ocasión.

Y también en la Victoria, los vecinos y devotos tendrán la oportunidad de besar las benditas manos de la Virgen de la Merced, una de las más sobresalientes imágenes marianas de Luis Álvarez Duarte y titular de la Hermandad de la Humildad. Será a partir de este domingo y hasta próximo miércoles, en la basílica de Santa María de la Victoria, con motivo de los cultos por su festividad.

Jueves, 18 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Dulce Nombre. Primer día del triduo en honor de la Virgen del Dulce Nombre. A las 20 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa. Presidirá el párroco y director espiritual de la hermandad, Rafael Pérez Pallarés.

• Santo Traslado. Presentación de los actos conmemorativos e identidad visual, realizada por Juanma Sánchez, del 75.º aniversario del Cristo del Santo Traslado. A las 20.30 horas, en la Agrupación de Cofradías.

• Prendimiento. Presentación del cartel de la salida extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón. A las 21.15 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa. La obra ha sido realizada por el pintor Jesús Medina Cózar, natural de Utrera y residente en Sevilla, reconocido por su aportación al arte sacro y su estrecha vinculación con la vida cofrade.

Viernes, 19 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Sangre. Función religiosa. Incluirá la jura de cargos de la nueva junta de gobierno. A las 19.30 horas, en la parroquia de San Felipe Neri.

• Dulce Nombre. Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Dulce Nombre. A las 20 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa. Presidirá el párroco y director espiritual de la hermandad, Rafael Pérez Pallarés.

• Sepulcro. Vedadilla. A partir de las 20 horas, en la casa hermandad (35 euros, aforo limitado). venta de entradas, en la conserjería de la casa hermandad.

Sábado, 20 de septiembre

• Remedios. Exposición de la Virgen de los Remedios en su trono en la víspera de su salida procesional. En horario de apertura de la parroquia de los Mártires. La imagen, en sus andas, se colocará ante la puerta lateral de la iglesia.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Dulce Nombre. Ensayo solidario de la banda sinfónica Virgen del Rocío con motivo del 25.º aniversario del Señor del Perdón. A las 11.30 y a las 13.30 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa.

• Carmen de Colonia de Santa Inés. Verbena. A partir de las 12 horas, en la calle Nuzas (casa hermandad). Participarán grupos de baile y otras actuaciones.

• Viñeros. 78.º Bendición Litúrgica de las Uvas y el Mosto, a cargo de José María Vera. A las 12.30 horas, en la iglesia de la Aurora y Divina Providencia. El cartel es obra de Jesús Medina Cózar.

• Monte Calvario. Besamanos a la Virgen de Fe y Consuelo. De 17 a 19 horas, en la ermita del Monte Calvario.

• Mercedes de El Tarajal. Salida procesional de la Virgen de las Mercedes. Lo hará a las 18 horas, desde la parroquia de la Visitación de María. El cortejo recorrerá las calles Gualdalquivirejo, Chaparral, Salino, Tarajal, Aljaima, Chaparral, Nemoroso, Nereida y Gualdaquivirejo, con encierro en el templo de la Visitación de María a las 21 horas. Participará la banda de música de Zamarrilla.

• Santo Traslado. Sabatina en honor a los titulares. A las 19 horas, en la parroquia de San Pablo.

• Rescate. Traslado del Señor del Rescate y la Virgen de Gracia desde su capilla de la calle Agua hasta el santuario de la Victoria, donde permanecerán al culto hasta que concluyan las obras de restauración de la capilla de la corporación. La salida será a las 19 horas, desde la casa hermandad. El cortejo recorrerá las siguientes calles: Agua, Victoria, Plaza de la Victoria, Párroco Ruiz Furest, Puerto Parejo, Manrique, Gordón, Fernando el Católico, plazuela del Cristo del Amor y santuario de la Victoria. Participará la banda de música Virgen del Rocío. Las imágenes figurarán en el trono de traslado del Prendimiento.

• Llaga y Buena Fe. Eucaristía mensual de estatutos en honor a Jesús Nazareno de la Llaga en el Hombro. A las 19.30 horas, en la parroquia de la Santísima Trinidad.

• Dulce Nombre. Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Dulce Nombre. A las 20 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa. Presidirá el párroco y director espiritual de la hermandad, Rafael Pérez Pallarés.

• Salud. Veladilla fin de verano. A partir de las 20 horas, en la casa hermandad.

• Dolores del Puerto. Rosario vespertino de la Virgen de los Dolores. A las 21 horas, por las calles del Puerto de la Torre. El itinerario será el siguiente: Lope de Rueda, Escritor Manuel Rodríguez Ciruelos, Jesús de la Sentencia, Forja, Lara Castañeda, Lope de Rueda, al templo de Nuestra Señora de los Dolores. Participará la capilla musical del Carmen Doloroso.

Domingo, 21 de septiembre

• Misericordia. Rosario de la aurora de la Virgen del Gran Poder, a las 8 horas, por las calles de la feligresía de Nuestra Señora del Carmen, en El Perchel.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Monte Calvario. Besamanos a la Virgen de Fe y Consuelo. De 12 a 14 horas, en la ermita del Monte Calvario. La función religiosa se celebrará a las 13 horas.

• Humildad. Primer día del triduo en honor de la Virgen de la Merced. A las 12 horas, en el santuario de la Victoria. Predica el párroco y director espiritual de la corporación, Alejandro Escobar, canónigo de la Catedral. La imagen estará en devoto besamanos en horario de apertura del templo.

• Dulce Nombre. Función principal de instituto. A las 12.30 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa. Presidirá el párroco y director espiritual de la hermandad, Rafael Pérez Pallarés.

• Remedios. Misa del patronazgo. A las 12.30 horas, en unión con la Comunidad Parroquial, comenzará la sagrada eucaristía, que también hará las veces de función principal de instituto de la hermandad. La solemne misa la presidirá el obispo de la diócesis, José Antonio Satué. Supondrá la primera visita del prelado a la Unidad Pastoral de los Santos Mártires y San Juan, tras su toma de posesión el pasado sábado 13 de septiembre. Participará la coral polifónica 'Voces de Viñeros'.

> Procesión de alabanza. La salida será a las 18.30 horas, desde la parroquia de los Mártires. El recorrido será el siguiente: plaza de los Mártires, Santa Lucía, plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, plaza de la Constitución, Especería, Salvago, plaza Carmen Thyssen, Compañía, plaza San Ignacio, Compañía, Pozos Dulces, plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Andrés Pérez, Carretería, Gigantes, Marqués de Valdecañas, plaza San Francisco, Carretería, Puerta de Buenaventura, plaza del Teatro, Comedias y plaza de los Mártires, con encierro en torno a las 22 horas. Participará la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Lunes, 22 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Humildad. Segundo día del triduo en honor de la Virgen de la Merced. A las 19.30 horas, santo rosario y ejercicio del triduo, y a las 20 horas, eucaristía, en el santuario de la Victoria. Predica el párroco y director espiritual de la corporación, Alejandro Escobar, canónigo de la Catedral. La imagen estará en devoto besamanos en horario de apertura del templo.

Martes, 23 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Museo Revello de Toro. Presentación de la exposición 'Revello de Toro y el XXV aniversario de la Coronación de la Trinidad'. A las 10 horas, en el propio espacio museístico de la calle Afligidos.

• Humildad. Tercer día del triduo en honor de la Virgen de la Merced. A las 19.30 horas, santo rosario y ejercicio del triduo, y a las 20 horas, eucaristía, en el santuario de la Victoria. Predica el párroco y director espiritual de la corporación, Alejandro Escobar, canónigo de la Catedral. La imagen estará en devoto besamanos en horario de apertura del templo.

• Descendimiento. Traslado de la Virgen de las Angustias desde su capilla del antiguo Hospital Noble hasta la parroquia de San Gabriel, donde se celebrarán sus cultos. A las 20 horas, por las calles de La Malagueta. El itinerario será el siguiente: Maestranza, Cervantes e iglesia de San Gabriel. Participará la capilla musical de la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Miércoles, 24 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Humildad. Función solemne por la festividad de la Virgen de la Merced. Predica el párroco y director espiritual de la corporación, Alejandro Escobar, canónigo de la Catedral. La imagen estará en devoto besamanos en horario de apertura del templo.