La Patrona de Málaga recupera su icónico templete dorado para el nuevo trono procesional

Estrenado en el año 1987, coincidiendo con el quinto centenario de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos, el trono realizado por el taller ... sevillano del orfebre José Brihuega para la Virgen de la Victoria nunca terminó de convencer a los miembros de su hermandad ni a sus devotos. En el imaginario colectivo se echaba de menos la icónica estampa de la Patrona en el templete de madera dorada que fue adquirido en Archidona a mediados del siglo pasado y que se utilizó durante casi treinta años hasta la procesión de 1986, cuando se empleó por última vez sobre el cajillo del antiguo trono de María Auxiliadora.

Desde entonces, y ante el deterioro que presentaba, se usó para el altar de la novena, hasta que fue restaurado hace un par de años por el taller de Enrique Salvo, gracias a una subvención de la Junta de Andalucía. 39 años después, Santa María de la Victoria volverá a salir en procesión por las calles de Málaga el próximo lunes día 8 sobre el baldaquino que fue realizado en el siglo XVIII para la Virgen del Rosario de la desaparecida iglesia de Santo Domingo de Archidona, pero que parece ideado para imagen de la Patrona.

El trascoro de la Catedral ha acogido este viernes la presentación del nuevo trono con el templete recuperado, iluminado por los arbotantes del antiguo trono del Cristo de la Sentencia, cedidos por su cofradía, y sobre un cajillo diseñado por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Juan Antonio Sánchez López, junto con el restaurador Enrique Salvo.

La ebanistería y la talla del nuevo cajillo se han realizado en Sevilla mientras que el dorado se debe al malagueño Alberto Berdugo. Tanto los trabajos de carpintería y talla como la nueva mesa de las andas procesionales han sido subvencionados por el Ayuntamiento, y el dorado, por la Diputación. Por tanto, las tres administraciones territoriales, la regional, local y provincial, han hecho posible la materialización de este proyecto mediante sus aportaciones económicas.

El conjunto se completa con dos ángeles mancebos del círculo castellano de la segunda mitad del XVIII, ubicados en los costados, y un ángel niño de idéntica cronología y estética hispalense, que preside el frontal. Estas tallas también han sido restauradas por el taller Aetos de Salvo.

Orfebrería pendiente

Lo que no se ha realizado aún del diseño son las cuatro ánforas que escoltan el templete y los cuatro faroles proyectados para rematar los arbotantes, que también serán piezas de orfebrería.

No obstante, la Virgen de la Victoria recuperará el próximo lunes una estampa que muchos añoran y que sigue presente en la memoria de malagueños que aún recuerdan cuando la imagen salía en el baldaquino dorado, sobre tronos impulsados con ruedas durante los años sesenta, hasta que en el año 1973 se recuperaron los portadores a varal.

El nuevo trono será bendecido el próximo lunes, en el transcurso de la misa estacional que presidirá de forma excepcional el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y con la que se darán por concluidos los actos por el 150º aniversario de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria.