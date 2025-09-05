Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aspecto del nuevo trono procesional para la Virgen de la Victoria. Marilú Báez

La Patrona de Málaga recupera su icónico templete dorado para el nuevo trono procesional

La hermandad presenta las andas con las que la imagen protagonizará desde este año su salida anual del 8 de septiembre

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:23

Estrenado en el año 1987, coincidiendo con el quinto centenario de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos, el trono realizado por el taller ... sevillano del orfebre José Brihuega para la Virgen de la Victoria nunca terminó de convencer a los miembros de su hermandad ni a sus devotos. En el imaginario colectivo se echaba de menos la icónica estampa de la Patrona en el templete de madera dorada que fue adquirido en Archidona a mediados del siglo pasado y que se utilizó durante casi treinta años hasta la procesión de 1986, cuando se empleó por última vez sobre el cajillo del antiguo trono de María Auxiliadora.

