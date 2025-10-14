La parroquia del Santo Ángel encarga una imagen de su titular

La parroquia del Santo Ángel de la Guarda, ubicada en el barrio de Huelin, contará con una imagen de su titular. La escultura, a tamaño ... real, será tallada por el escultor veleño José Luis López Sarmiento, un joven artista que cursó su formación en la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga y en los últimos años ha ido consolidando su trayectoria dentro del ámbito de la imaginería.

La presentación del boceto de la efigie se produjo el primer domingo del mes de octubre durante la celebración de la misa dominical, que estuvo presidida por el párroco, Federico Cortés, canónigo de la Catedral.

Boceto en barro del futuro titular de la parroquia del Santo Ángel de la Guarda. Sur

El modelo, que recoge las líneas generales y conceptuales de la futura imagen, servirá como base para la ejecución definitiva de la obra, que será realizada en madera de cedro real. La iconografía elegida mostrará al ángel custodio, figura devocional desde el siglo XVI, acompañado de un niño como símbolo de la humanidad, por lo que se trata de un grupo escultórico, tallado de cuerpo entero.

Al término de la eucaristía, se procedió a la firma del contrato de ejecución entre la parroquia y el escultor, López Sarmiento.

El párroco, Federico Cortés, en la firma del contrato, junto al escultor López Sarmiento. Sur

La futura imagen del Santo Ángel de la Guarda vendrá a enriquecer el patrimonio artístico y devocional del templo y de la ciudad, convirtiéndose en un nuevo referente para los fieles y vecinos del barrio.

Con este significativo paso, la parroquia del Santo Ángel de la Guarda avanza en su propósito de dotarse de una imagen titular.