Boceto del grupo escultórico del Santo Ángel de la Guarda. Sur

La parroquia del Santo Ángel encarga una imagen de su titular

La escultura, a tamaño natural, la acometerá el imaginero veleño José Luis López Sarmiento

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 12:15

La parroquia del Santo Ángel de la Guarda, ubicada en el barrio de Huelin, contará con una imagen de su titular. La escultura, a tamaño ... real, será tallada por el escultor veleño José Luis López Sarmiento, un joven artista que cursó su formación en la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga y en los últimos años ha ido consolidando su trayectoria dentro del ámbito de la imaginería.

