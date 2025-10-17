Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del salón de tronos, según proyecto del arquitecto Rafael Ozaez. Sur

Una nueva casa hermandad en Málaga: comienzan las obras del salón de tronos de la Salutación

El proyecto, ejecutado por una promotora de Jaén en un solar de la calle Parras, incluye seis viviendas en las plantas superiores

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:28

Comenta

Después de siete años de trámites y vicisitudes, la Hermandad de la Salutación de Málaga asiste al inicio de las obras del salón de tronos ... de que dispondrá junto a su casa hermandad de la calle Cabello. Los trabajos han comenzado en un solar de la calle Parras en el que la promotora jiennense Urbirades construirá un edificio para seis viviendas distribuidas en tres plantas que, en su zona inferior, albergará el salón para que se puedan almacenar los tronos de esta cofradía del Domingo de Ramos durante todo el año.

