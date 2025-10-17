Una nueva casa hermandad en Málaga: comienzan las obras del salón de tronos de la Salutación

Después de siete años de trámites y vicisitudes, la Hermandad de la Salutación de Málaga asiste al inicio de las obras del salón de tronos ... de que dispondrá junto a su casa hermandad de la calle Cabello. Los trabajos han comenzado en un solar de la calle Parras en el que la promotora jiennense Urbirades construirá un edificio para seis viviendas distribuidas en tres plantas que, en su zona inferior, albergará el salón para que se puedan almacenar los tronos de esta cofradía del Domingo de Ramos durante todo el año.

El proyecto, diseñado por el arquitecto Rafael Ozaez, contempla la conexión de este salón de tronos con el edificio contiguo de la calle Cabello, en el que se encuentran actualmente las dependencias de la hermandad, mediante una puerta. En este inmueble han sido recuperadas unas pinturas murales barrocas, similares a las de otras construcciones de este entorno.

Ampliar Inicio de las obras para el nuevo salón de tronos de la Salutación en un edificio de viviendas. Sur

El hermano mayor de la Salutación, Javier Castillero, ha explicado a SUR que, según lo pactado con la promotora, las obras del salón de tronos estarán listas para diciembre del año que viene. Según ha aclarado, los tronos seguirán saliendo desde la cercana iglesia de San Felipe Neri, sede de la hermandad, porque el salón no tiene las dimensiones necesarias para ello. No obstante, en este nuevo recinto se habilitarán unas vitrinas para mostrar el patrimonio de la corporación.

Imagen virtual de la fachada del futuro edificio. Sur

De este modo, la Hermandad de la Salutación ve cumplido uno de sus principales proyectos de los últimos años, que se ha venido demorando por varias circunstancias. Una de ellas es la quiebra de la promotora ABL Group con la que la cofradía pactó inicialmente ceder el solar de la calle Parras con la condición de que le habilitara un salón de tronos en la planta baja de un nuevo edificio para viviendas. Finalmente, ese acuerdo se cerró en 2022 con Urbirades, que es la empresa que acaba de iniciar las obras, con vigilancia arqueológica.