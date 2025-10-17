Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo retablo de la Congregación de Mena reinterpreta el que ardió en 1931. Salvador Salas

Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo

La congregación realiza un valioso altar para sus imágenes basado en el que desapareció con la quema del templo en el año 1931

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:08

La Málaga cofrade ha puesto este viernes sus ojos en la parroquia de Santo Domingo para admirar el nuevo retablo de la capilla de la ... Congregación de Mena, uno de los proyectos artísticos de mayor valor e importancia de cuantos han realizado las hermandades malagueñas en los últimos años.

