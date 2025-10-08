Málaga será referente en la integración entre arte, tecnología y accesibilidad, con motivo de una exposición organizada por el Dulce Nombre

El Museo de la Semana Santa de Málaga se convertirá este otoño en un espacio donde la tradición se unirá a la innovación gracias a ... la Hermandad del Dulce Nombre, que celebra el 25.º aniversario de la bendición del Señor de la Soledad y que por este motivo protagonizó el pasado sábado una procesión extraordinaria. Bajo el título 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', esta exposición, inédita hasta ahora, propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.

Organizada la Hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga, esta iniciativa se pondrá en marcha en el marco del cuarto de siglo de la realización de la talla de Jesús de la Soledad, obra del escultor cordobés Antonio Bernal, imagen que, junto al resto de figuras que lo acompañan en su grupo escultórico, atiende al pasaje de las Negaciones y Lágrimas de San Pedro.

La propuesta se presentará como un recorrido sensorial que combinará arte, tecnología y accesibilidad, y que convertirá la experiencia museística en una vivencia participativa e inclusiva. Así, a lo largo de cuatro espacios multimodales, el visitante podrá contemplar grabados, dibujos y pinturas dedicados a la figura de San Pedro, muchos de ellos referentes visuales que inspiraron la composición del conjunto escultórico. Junto a estas obras, se expondrán fotografías del boceto original, los bustos preparatorios y las esculturas del grupo, excepto la de Jesús de la Soledad, acompañadas de réplicas tridimensionales que pueden explorarse mediante el tacto.

Cada personaje representado contará con una dimensión adicional gracias a una estación olfativa que propondrá aromas diferenciados y grajeas que trasladarán al gusto las emociones que evocan sus gestos y significados. El recorrido culminará con un laboratorio tecnológico en el que la realidad virtual, las vibraciones hápticas y los efectos sonoros recrearán la escena de las negaciones de San Pedro en el patio de Caifás, generando una inmersión total.

La muestra se distingue por su compromiso con la accesibilidad universal, ya que cada recurso ha sido concebido desde el inicio para que cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pueda disfrutar plenamente de la experiencia. Para ello, se han empleado técnicas avanzadas como la fotogrametría, el escaneado 3D y la impresión aditiva, que han permitido crear gemelos digitales de las esculturas y réplicas manipulables con un alto nivel de detalle.

El itinerario incorporará, además, audiodescripciones, subtítulos adaptativos, interpretación en lengua de signos, códigos Navilens y sistemas de navegación gestual o sonora. De esta manera, 'Negaciones 4.0' se consolidará como un referente nacional en museografía inclusiva y en la aplicación de la tecnología al patrimonio cultural.

El desarrollo tecnológico del proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación ONCE-Grupo Social ONCE, la Fundación Unicaja y Opossum Studios. También han participado el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, el Polo Digital, la Agrupación de Cofradías y diversos departamentos y grupos de investigación de la Universidad de Málaga.

Más allá de su valor artístico, la exposición planteará una reflexión sobre cómo la Semana Santa puede ser reinterpretada desde la innovación cultural. A través de esta iniciativa, la tradición escultórica y la religiosidad popular se vincularán con las humanidades digitales, situando a Málaga como referente en la integración entre arte, tecnología y accesibilidad.

Coloquio nacional

En paralelo a la exposición, se celebrará un coloquio nacional los días 23 y 30 de octubre y 6 de noviembre, con la participación de expertos en arte, patrimonio, accesibilidad y tecnologías digitales. Estos encuentros analizarán los nuevos modelos de gestión museística aplicados a los bienes culturales que forman parte de la identidad andaluza. Además, el 7 de noviembre, el Gastrocampus de Innovación de la Universidad de Málaga acogerá una jornada práctica dedicada a explorar la relación entre patrimonio, creación artística y gastronomía.

'Negaciones 4.0' abrirá sus puertas el martes 14 de octubre, a las 19 horas, y podrá visitarse hasta el 15 de noviembre en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. Con su carácter inmersivo y multisensorial, esta exposición se presentará como una oportunidad para redescubrir la Semana Santa desde una mirada contemporánea, capaz de unir emoción, arte y tecnología en una experiencia abierta a todos los públicos.

Datos

Título: Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos.

Lugar: Museo de la Semana Santa de Málaga – Palacio-Hospital de San Julián.

Fechas: del 14 de octubre al 15 de noviembre de 2025.

Inauguración: 14 de octubre a las 19.00 h.

Organizan: Hermandad del Dulce Nombre y Universidad de Málaga.

Desarrollo tecnológico y patrocinadores principales: Fundación ONCE, Fundación Unicaja, Opossum Studios.

Colaboran: Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Polo Digital, Agrupación de Cofradías, departamentos y grupos de investigación universitarios, Comité Español de Historia del Arte y Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas, entre otras instituciones.

Coordinación y comisariado: Sonia Ríos-Moyano, Javier González Torres y Leticia Crespillo Marí. Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga.