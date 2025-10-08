Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Señor de la Soledad, del Dulce Nombre, en su salida extraordinaria por su 25.º aniversario. R. Rodríguez
Málaga será referente en la integración entre arte, tecnología y accesibilidad, con motivo de una exposición organizada por el Dulce Nombre

La muestra, en la que también participa la UMA, propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de los cinco sentidos

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:34

El Museo de la Semana Santa de Málaga se convertirá este otoño en un espacio donde la tradición se unirá a la innovación gracias a ... la Hermandad del Dulce Nombre, que celebra el 25.º aniversario de la bendición del Señor de la Soledad y que por este motivo protagonizó el pasado sábado una procesión extraordinaria. Bajo el título 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', esta exposición, inédita hasta ahora, propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.

