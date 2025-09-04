La juventud cofrade volverá a encontrarse en La Caja Blanca el 27 de septiembre

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga prepara ya la celebración de la II Feria de la Juventud Cofrade, una cita que tendrá ... lugar el sábado 27 de septiembre en el espacio cultural La Caja Blanca, en la zona de Teatinos. La actividad, organizada por la Comisión de Juventud e Infancia que encabeza Ángela Guerrero, contará con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga, a través de su Área de Juventud, y está concebida como un punto de encuentro para los jóvenes cofrades de toda la ciudad.

El evento arrancará a las 10.30 horas con un acto inaugural que dará paso a una jornada repleta de actividades. Desde por la mañana y hasta las 20 horas, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que combinará la vertiente cultural, formativa y lúdica con el objetivo de fomentar la convivencia y la puesta en común de valores entre las nuevas generaciones vinculadas al orbe cofrade.

Entre las propuestas previstas destacan los conciertos y recitales, que pondrán la nota musical a la jornada, así como diferentes talleres de juegos cofrades y exposiciones de cartelería juvenil. La feria también apostará por actividades interactivas que buscarán la participación directa de los jóvenes, como un 'escape room' diseñado con temática cofrade.

Además, la programación reservará varios momentos para la reflexión y el debate. Así, a lo largo del día se celebrarán varias mesas redondas que abordarán temáticas de gran interés para el ámbito cofrade juvenil. Entre ellas, destacan el mundo de los bordadores, la importancia de los archivos de las hermandades, la historia de los hombres de trono o la conservación del patrimonio textil.

El espacio de La Caja Blanca acogerá también una serie de exposiciones que permitirán a los asistentes acercarse a la historia y a la tradición de la Semana Santa malagueña. Habrá muestras de fotografías antiguas, que invitarán a recorrer visualmente la evolución de las procesiones, así como una exposición de hábitos nazarenos históricos. Ambas iniciativas contribuirán a que los jóvenes conozcan y valoren aún más las raíces y el patrimonio de las cofradías.

Programa de televisión

La jornada incluirá igualmente la grabación de un programa de televisión, como ya se hiciera el pasado año, que recogerá lo más destacado de la feria y servirá como testimonio audiovisual de este encuentro juvenil. Como colofón, la II Feria de la Juventud Cofrade culminará con un pregón.

Para anunciar esta cita, la organización ha encomendado la realización de un cartel, obra del joven artista Pablo Gutiérrez, quien ha plasmado en su composición un conjunto de símbolos vinculados a diferentes hermandades de la ciudad. Entre ellos figuran la corona de la Virgen de la Esperanza, las navetas de la Hermandad de la Humildad y bordados de la Salud, Dolores de San Juan, Penas, Pasión y Pollinica. Gutiérrez ha querido incorporar también la cruz de San Juan, muy ligada al mundo juvenil, y las azucenas de San Luis Gonzaga, patrón de los jóvenes, elementos que aportan un sentido especial a la obra y refuerzan su carácter simbólico.

Con la celebración de esta feria, la Agrupación de Cofradías «reafirma su compromiso con la formación, participación y convivencia de los jóvenes, ofreciendo un espacio donde se fomente la transmisión de valores, la creación de lazos y el conocimiento de las tradiciones de la Semana Santa de Málaga», ha señalado la entidad de San Julián en un comunicado, al tiempo que ha indicado que próximamente anunciará la programación completa.