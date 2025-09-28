Histórica visita del Señor del Prendimiento a la iglesia de Santo Domingo

La Hermandad del Prendimiento se encuentra inmersa en la celebración de su centenario fundacional. Aunque todo apunta a que esta corporación se organizó en la ... iglesia de la Victoria, según se indica en un contrato expedido por el imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci y firmado el 1 de mayo de 1925, con ocasión del encargo de un grupo escultórico compuesto por las imágenes del Señor, San Pedro, Malco, sirviente del Sumo Sacerdote, Judas Iscariote y un romano, a semejanza del paso de la Cofradía del Beso de Judas de Murcia, obra de Francisco Salzillo, lo cierto es que el primer titular de la, por entonces, nueva cofradía fue bendecido en la iglesia de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán, aunque desde el compromiso contractual hasta la finalización de las figuras –las pretensiones iniciales quedaron finalmente reducidas a las efigies de Jesús y Judas– transcurrieron veinte meses. Así, la primera versión del Señor del Prendimiento de Castillo Lastrucci se bendijo el 9 de enero de 1927, en Santo Domingo, templo que sufrió gravemente los tristes episodios de la quema de iglesias y conventos de 1931 que, igualmente, afectó a esta imagen.

Por tanto, se puede afirmar que, aunque la Hermandad del Prendimiento dio los primeros pasos en la iglesia de la Patrona de Málaga, sus cimientos se levantaron, sin duda, en la parroquia de Santo Domingo, donde ha amanecido este domingo la actual talla de Castillo, realizada entre 1961 y 1962 y sustituta de una segunda versión que la cofradía encomendó a finales de la década de los 40, tras su reorganización, al imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo.

El Señor del Prendimiento, rodeado de devotos, en la parroquia de Santo Domingo. R. Rodríguez

Para conmemorar los cien años de historia de la corporación, los albaceas han levantado un altar efímero presidido por el Señor del Prendimiento, que ocupa un espacio que, al parecer, es donde se situaba la antigua capilla que albergaba las dos primitivas figuras de Jesús y Judas Iscariote, ambas emplazadas en la hornacina de un retablo que también fue pasto de las llamas en 1931, y donde se hallaba una puerta que comunicaba el claustro del antiguo convento, ya desaparecido, con la iglesia de Santo Domingo. Allí, en la nave del Evangelio, junto a la que fuera capilla del Cristo de Cabrilla, hoy del Crucificado del Perdón, la Virgen de la Encarnación y San Juan Evangelista, de la Cofradía de los Dolores del Puente, se presenta el Señor del Prendimiento expuesto en besapiés durante todo el día.

La imagen, dispuesta sobre una peana de madera tallada y dorada y flanqueada por dos hachones, luce para la ocasión su túnica bordada sobre terciopelo burdeos, realizada por Salvador Oliver con diseño de Eloy Téllez, y un juego de potencias en plata sobredorada, proyecto también de Téllez con ejecución de Álvaro Gutiérrez Alonso en las labores de orfebrería y de Raúl Trillo en los modelos escultóricos que exhiben las tres piezas, con querubines sustentando una custodia. Completan el conjunto del altar dos mesitas, a derecha e izquierda, escoltadas por pares de hachones, con ánforas de orfebrería con claveles rojos, el libro de reglas y el Evangelio, el guion corporativo, y de fondo, sobre dosel burdeos, unos paños bordados con el monograma IHS, «Jesús Salvador de los Hombres» (Iesu Homminum Salvator) y espejitos incrustados en marcos de madera dorada.

Visitas

Desde las diez de la mañana, cientos de malagueños se están dando cita en el templo perchelero para ser testigos de un hecho histórico: la presencia de Jesús del Prendimiento, obra que recibe culto en la actualidad en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, en el barrio de Capuchinos, en la iglesia de Santo Domingo, una de las cuatro sedes que ha tenido la hermandad –también radicó en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en su reorganización– en este siglo de trayectoria.

Los hermanos de esta cofradía han dispuesto a los pies de la efigie ramas de olivos, en referencia a la iconografía de su titular, ambientada en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, donde Jesús se retiró a orar antes de su arresto y crucifixión.

Ampliar Jesús del Prendimiento, en su altar efímero, este domingo. R. Rodríguez

La visita del Señor de Castillo Lastrucci a El Perchel también contará con una misa conmemorativa, que presidirá el párroco de la Divina Pastora y director espiritual de la cofradía, Rafael Pérez Pallarés, a las 18.30 horas.

Los actos de la efeméride continuarán en los próximos días con los diferentes traslados y la procesión extraordinaria que protagonizará, en este caso, la Virgen del Gran Perdón entre el 9 y 12 de octubre.