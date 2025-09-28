Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jesús del Prendimiento, en la iglesia de Santo Domingo, junto al Cristo del Perdón. R. Rodríguez

Histórica visita del Señor del Prendimiento a la iglesia de Santo Domingo

La hermandad del barrio de Capuchinos, que celebra su centenario fundacional, expone a su titular en besapiés en el templo donde se bendijo la primitiva imagen, destruida en 1931

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:14

La Hermandad del Prendimiento se encuentra inmersa en la celebración de su centenario fundacional. Aunque todo apunta a que esta corporación se organizó en la ... iglesia de la Victoria, según se indica en un contrato expedido por el imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci y firmado el 1 de mayo de 1925, con ocasión del encargo de un grupo escultórico compuesto por las imágenes del Señor, San Pedro, Malco, sirviente del Sumo Sacerdote, Judas Iscariote y un romano, a semejanza del paso de la Cofradía del Beso de Judas de Murcia, obra de Francisco Salzillo, lo cierto es que el primer titular de la, por entonces, nueva cofradía fue bendecido en la iglesia de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán, aunque desde el compromiso contractual hasta la finalización de las figuras –las pretensiones iniciales quedaron finalmente reducidas a las efigies de Jesús y Judas– transcurrieron veinte meses. Así, la primera versión del Señor del Prendimiento de Castillo Lastrucci se bendijo el 9 de enero de 1927, en Santo Domingo, templo que sufrió gravemente los tristes episodios de la quema de iglesias y conventos de 1931 que, igualmente, afectó a esta imagen.

