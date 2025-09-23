Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

La Hermandad del Prendimiento ha dado a conocer los horarios e itinerarios de los diferentes traslados y de la procesión extraordinaria que protagonizará la Virgen ... del Gran Perdón entre el 9 y 12 de octubre, con motivo de su centenario fundacional.

Primeramente, la Dolorosa partirá el jueves 9 de octubre desde la casa hermandad de la calle San Millán hasta el salón de tronos de la Cofradía de los Estudiantes. La imagen mariana, que figurará en sus andas procesionales del Domingo de Ramos, saldrá a las 20 horas y se dirigirá a la céntrica calle Alcazabilla por las siguientes vías: Hermosilla, Diego de Siloé, donde será recibida por la Hermandad de la Crucifixión, Los Negros, Frailes –aquí habrá representaciones de los Gitanos y la Sentencia–, La Merced, plaza de la Merced, donde aguardarán los hermanos del Rocío Málaga La Caleta y sonarán los piteros rocieros, y, finalmente, la calle Alcazabilla, rincón de la ciudad inédito hasta ahora para la Hermandad del Prendimiento. La llegada a la casa hermandad de los Estudiantes será en torno a la medianoche.

Al día siguiente, a las 18 horas, la Virgen del Gran Perdón se encaminará en unas andas a la Catedral, templo que acogerá el 11 de octubre la misa conmemorativa del centenario a partir de las 18.30 horas. Este breve traslado será por las calles Alcazabilla y Císter, con acceso a la basílica catedralicia por el Patio de los Naranjos hacia las 19 horas.

La vuelta de la imagen a la casa hermandad de los Estudiantes, finalizada la eucaristía, será el sábado 11 de octubre, a las 20 horas, por el mismo itinerario que a la ida, pero a la inversa.

Por último, la procesión extraordinaria de la Dolorosa del Prendimiento, de nuevo, en su trono de Semana Santa, será el 12 de octubre, fiesta nacional, que, al caer en domingo, pasará el festivo al lunes y, por tanto, no será laborable, lo que invitará a que haya mayor presencia de personas en las calles para acompañar a la efigie mariana.

El cortejo echará a andar desde la casa hermandad de los Estudiantes a las 18 horas y tendrá un largo trayecto de unas once hora hasta llegar al salón de tronos de la cofradía del barrio de Capuchinos. Así, la comitiva recorrerá las calles Alcazabilla, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, Molina Larios, plaza del Obispo, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Fajardo, Compañía, Tribuna de los Pobres, Carretería, Dos Aceras, Carrera de Capuchinos, Empecinado, Alderete, Marqués de Cádiz, Eduardo Domínguez Ávila, plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara y San Millán, con encierro en torno a las 4.45 horas.

Tanto en la procesión de regreso del 12 de octubre como a la ida, el día 9, participará la banda de música Virgen del Rocío.

Puntos de interés

Según ha indicado la corporación, durante el camino que hay desde el Centro Histórico a El Ejido, donde se emplaza la casa hermandad del Prendimiento, se sucederán las petalas y actuaciones musicales. De esta manera, las previsiones apuntan a que lloverán pélalos de flores a la Virgen del Gran Perdón en las calles Císter, Dos Aceras, Carrera de Capuchinos, Alderete –en el barrio de El Molinillo–, Eduardo Domínguez Ávila, a la altura de la casa hermandad de Salesianos, y en el encierro.

Asimismo, actuarán una comparsa en la calle Císter; un coro en el Patio de los Naranjos y ante la parroquia de la Divina Pastora, en el tramo final del recorrido; habrá cante y baile por malagueñas en la plaza de la Constitución y por verdiales en Carretería; en la Tribuna de los Pobres participará una soprano; en Dos Aceras se escucharán sevillanas; y un poema en la Carrera de Capuchinos y Alderete, donde también habrá cante, al igual que junto a la casa hermandad de Salesianos.

Por último, el encierro será por sevillanas, hacia las cinco de la madrugada, pero antes, los feligreses del templo de la Divina Pastora, sede canónica actual de la hermandad, recibirán a la Virgen del Gran Perdón de un modo especial.

La salida extraordinaria de la Virgen del Gran Poder llegará en un mes, el de octubre, que también acogerá las procesiones conmemorativas del Señor de la Soledad, de la Hermandad del Dulce Nombre (4 de octubre), por el 25.º aniversario de la bendición de la imagen, y de la Dolorosa de la Trinidad, de la Cofradía del Cautivo (25 de octubre), por el cuarto de siglo de su coronación canónica.

Cartel

Por otro lado, la Hermandad del Prendimiento presentó el pasado jueves, en su sede de la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, el cartel de la salida extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón, con motivo del centenario fundacional de la cofradía. La obra se debe al pintor utrerano Jesús Medina Cózar, uno de los referentes del cartelismo cofrade actual.

La obra dedicada a la Dolorosa malagueña está cargada de simbolismo y supone un guiño a las tradiciones más arraigadas, tomando como fondo la biznaga malagueña, la 'flor de Málaga' que se forma con un ramillete de jazmines y que se repite hasta en seis ocasiones. En la composición pictórica predomina el color rosa, como homenaje a la lucha contra el cáncer, ya que la Virgen del lazo rosa y la corporación acogen a los enfermos y colaboran con la Asociación Española contra el Cáncer en su labor social.

El pintor Jesús Medina, y el hermano mayor del Prendimiento, Juan Manuel Gutiérrez, junto al cartel. Sur

El eje central lo protagoniza la Virgen del Gran Perdón, vestida de reina y acompañada de dos parejas de ángeles a derecha e izquierda, que sostienen un báculo con el escudo dominico y el escapulario carmelita, en alusión a sus antiguas sedes, Santo Domingo y Nuestra Señora del Carmen.

El cartel se remata con la leyenda 'Prendimiento, 1925-2025' y, debajo de la Virgen, la advocación 'Gran Perdón' y 'Salida extraordinaria, 12 de octubre'.