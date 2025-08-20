Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estefanía Recio es dibujante e ilustradora. L. M. Gómez Pozo

La Hermandad de la Victoria presenta el cartel de la solemnidad de la Patrona de Málaga

La obra, de la artista Estefanía Recio García, la dará a conocer Francisco Vallejo este jueves de feria en el Archivo Municipal

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:05

El Archivo Municipal de Málaga acogerá este jueves de feria, a las 12 horas, la presentación del cartel de la solemnidad de la Virgen de ... la Victoria. Este acto, que desde que se impulsó en 2022, con la vuelta procesional tras la pandemia de Covid-19, se ha venido desarrollando en el Patio de Banderas del Ayuntamiento, se traslada este año al espacio archivístico de la Alameda Principal, que desde hace una semana, y hasta el 16 de noviembre, exhibe en sus salas Mingorance la exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', organizada por la hermandad victoriana con motivo de su 150.º aniversario fundacional.

