La Hermandad de la Victoria presenta el cartel de la solemnidad de la Patrona de Málaga

El Archivo Municipal de Málaga acogerá este jueves de feria, a las 12 horas, la presentación del cartel de la solemnidad de la Virgen de ... la Victoria. Este acto, que desde que se impulsó en 2022, con la vuelta procesional tras la pandemia de Covid-19, se ha venido desarrollando en el Patio de Banderas del Ayuntamiento, se traslada este año al espacio archivístico de la Alameda Principal, que desde hace una semana, y hasta el 16 de noviembre, exhibe en sus salas Mingorance la exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', organizada por la hermandad victoriana con motivo de su 150.º aniversario fundacional.

La obra en cuestión, que se mostrará a partir de este jueves, ha sido encomendada a la dibujante e ilustradora Estefanía Recio García, hermana de la corporación, una joven del barrio de la Victoria que, artísticamente, irrumpió hace siete años con proyectos que reflejan su conexión con la vida y la cultura de Málaga, especialmente con la arquitectura y el mundo de las hermandades y cofradías. Sus dibujos, casi siempre en pequeño formato, son caracterizados por su precisión, su habilidad con los lápices, rotuladores y acuarelas, y por su estilo íntimo, detallado y pulcro, con atención meticulosa a los detalles, lo que le ha llevado a hacerse un hueco en el panorama cofrade, ampliando su proyección con una clientela en constante crecimiento entre particulares y cofradías. De hecho, son conocidos sus retratos personalizados en grafito, sus monaguillos y tronos en tinta y color, sus papeletas de sitio y felicitaciones, mientras que en el campo de la cartelería, el editado por la Juventud de la Piedad y el de Semana Santa de la Cofradía de los Dolores de Torremolinos, ambos de 2022, también llevan su firma.

El cartel de la solemnidad de la Virgen de la Victoria será dado a conocer por Francisco Vallejo Morales, también hermano de la hermandad de la Patrona y docente en el colegio Los Olivos.

SUR, como en las ediciones anteriores, ofrecerá este domingo 24 de agosto a sus lectores, junto con el ejemplar de periódico y de forma gratuita, una reproducción del cartel de Estefanía Recio.

Este acto se encuentra enmarcado en el 150.º aniversario de la fundación de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, efeméride que viene celebrándose desde el 8 de septiembre de 2024 con distintas actividades y cultos internos y externos, contextualizados en un Año Jubilar concedido a la corporación por la Penitenciaria Apostólica de la Santa Sede y que se extenderá precisamente hasta el próximo 8 de septiembre, festividad de la imagen de la Patrona de Málaga y su diócesis. Como es tradicional, la solemnidad del 8 de septiembre se conmemorará con una misa estacional en la Catedral y la ofrenda floral de la asociación 'La Coracha', en el atrio de la basílica, por la mañana, que supondrá el colofón a la novena dedicada a la imagen durante los días anteriores en el templo catedralicio, y con la procesión de alabanza de regreso a su santuario.