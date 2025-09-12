Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel del torneo de pádel organizado por la Hermandad de la Piedad. Sur

La Hermandad de la Piedad pone en marcha un torneo benéfico de pádel

La segunda edición de esta cita deportiva se celebrará el último fin de semana de septiembre, en las pistas del colegio Los Olivos

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:17

Por segundo año consecutivo, la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad ha organizado para el último fin de semana de este mes de ... septiembre un torneo de pádel con fines benéficos.

