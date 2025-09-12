La Hermandad de la Piedad pone en marcha un torneo benéfico de pádel
La segunda edición de esta cita deportiva se celebrará el último fin de semana de septiembre, en las pistas del colegio Los Olivos
Málaga
Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:17
Por segundo año consecutivo, la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad ha organizado para el último fin de semana de este mes de ... septiembre un torneo de pádel con fines benéficos.
Esta cita deportiva, puesta en marcha por la cofradía del barrio del Molinillo para la promoción y desarrollo de su acción social, se celebrará durante los días 27 y 28 de septiembre (sábado y domingo), en las instalaciones del colegio Los Olivos, de los Padres Agustinos.
La inscripción –25 euros– puede realizarse a través de la App Vola.plus hasta el jueves 25 de septiembre. Las categorías son las siguientes: 3ª y 4ª femenina, 3ª. 4ª y 5ª masculina y mixta.
Habrá regalos para los campeones y subcampeones.
El II Torneo de Pádel de la Hermandad de la Piedad cuenta con el patrocinio y colaboración de Mr Jeff Teatinos lavandería tintorería, Pinturas Sixto, Cervezas Victoria, Café Amsterdam, Siempre Viajando, Navarro Hermanos, Central Beers, The Golden Stack, El Refugio MásQueTapas, BolGraf, Bvmprs Brand, Icel Tecnología y Servicios, Lorenzo & María Restaurante Plaza Toros Antequera, Frupo Ferjimar y Taberna Urbana Jamón Jamón.
