Fran Cabello, pregonero de las hermandades de Glorias de Málaga 2026

Cofrade, rociero y comunicador. La Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga ha designado a Francisco Cabello Fernández como pregonero de las ... corporaciones letíficas de 2026. El nombramiento de Fran Cabello, como es conocido, supone la segunda gran determinación de la nueva junta de gobierno de la entidad agrupacionista, presidida por Victoria Eugenia Ribes, después de que el pasado mes de febrero, tras la jura de cargos, se anunciara la imagen que va a presidir el rosario de las glorias el próximo 19 de octubre, la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés, por el 75.º aniversario de la llegada de la efigie carmelita al barrio.

El pregón de las hermandades letíficas se celebrará finalizada la Semana Santa del próximo año, en el inicio del periodo de Pascua, una cita que marca tradicionalmente el arranque del tiempo de gloria en la ciudad.

Fran Cabello es malagueño, criado en el seno de una familia con profundas raíces trinitarias. De hecho, su abuelo materno, Pepe, lo inscribió como hermano de la Cofradía del Cautivo a las pocas horas de su nacimiento, incluso antes de ser inscrito en el registro civil. Su padre, hombre de trono de Jesús Cautivo, y su madre, trinitaria de la calle Lemus, le inculcaron desde pequeño la devoción a la corporación, que también comparte su hermano, Rafa Cabello.

Desde niño, el próximo pregonero de las hermandades de Gloria, ha estado ligado a la vida cofrade: primero, como nazareno del Señor de Málaga, y desde los 16 años, como hombre de trono de la Virgen de la Trinidad.

Al año siguiente, pasó a portar a Jesús Cautivo junto a su primo Fernando, en un momento familiar de especial relevancia, pues coincidió con la retirada de su tío del varal y la designación de su padre como capataz.

La vinculación de Cabello con la cofradía trinitaria ha sido perenne. Así, en 1993, empezó a trabajar como miembro de junta de gobierno, desempeñando responsabilidades como vocal de Juventud, archivero, albacea de Cultos, tesorero, vicetesorero, teniente hermano mayor y, en la actualidad, es vicesecretario. Asimismo, es mayordomo titular de del Señor de Málaga y, desde 1997, covestidor de la devotísima imagen cristífera, tarea que comparte con José Luis Palomo.

Al margen de la fidelidad a la cofradía de su vida, la del Cautivo, la participación de Fran Cabello en la Semana Santa de Málaga es igualmente longeva, ya que se trata de un cofrade comprometido con las hermandades y entusiasta del mundo del varal, no en vano, además de portar a sus titulares, ha sido hombre de trono de los Cristos de los Milagros, Cristo de la Expiración y Santo Sepulcro, y del Nazareno del Paso, de la Archicofradía de la Esperanza. De igual modo, lo es de la Virgen del Carmen Coronada y hermano de la Real Hermandad del Rocío de Málaga, del Carmen del Perchel y de la Esperanza. En cambio, la devoción a la Virgen del Rocío ha marcado su vida, siendo uno de los momentos más emotivos su primer encuentro con la imagen almonteña, durante un traslado de regreso en el que la vio con el rostro cubierto.

Además de su perfil cofrade y rociero, Fran Cabello ha desarrollado una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Así, ha colaborado en espacios de información cofrade en Málaga TV, Procono, Radio Voz, Onda Cero y Onda Azul, actualmente Canal Málaga, lo que lo han convertido en un rostro conocido y en una voz de referencia para la divulgación de las tradiciones de la ciudad.

Pintor

En la misma sesión de junta de gobierno, la Agrupación de Gloria aprobó que el pintor del cartel oficial de 2026 sea Enrique Postigo Ruiz, conocido artísticamente como Quique Postigo. Nacido en Málaga en 1981, Postigo ha dedicado su carrera al retrato, el arte sacro y la realización de murales, destacando por su estilo detallista y su sensibilidad para captar la espiritualidad de las imágenes.

Su firma aparece en numerosos carteles de hermandades y cofradías, como los carmelitas del Litoral (2019), Pedregalejo (2021) o Junta de Caminos (2023). En este sentido, ha realizado trabajos para hermandades de Málaga, Cuevas de San Marcos, Arroyo de la Miel, Coín y Gibraleón, además de proyectos en Madrid, como la orla de cultos para la Archicofradía de Jesús de Medinaceli o el cartel oficial de las Glorias de María en 2024.

Ampliar Postigo, con su obra 'Las Glorias de María' para Madrid. Sur

En 2025, fue recibido por el alcalde Paco de la Torre en el Ayuntamiento, donde recibió la distinguida 'Moneda de Málaga', reconocimiento a su aportación al patrimonio artístico de la ciudad.

Con estos nombramientos, la Agrupación de Glorias, que todavía tiene por delante la celebración del rosario callejero y cuya actividad se extiende hasta el inicio del nuevo año, abre ya el calendario de 2026, poniendo nombre al pregonero y al cartelista que anunciarán los meses letíficos de las hermandades malagueñas.