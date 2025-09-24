Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fran Cabello dará el pregón de las hermandades de Gloria de Málaga en 2026. Sur

Fran Cabello, pregonero de las hermandades de Glorias de Málaga 2026

La Agrupación letífica también ha determinado que el retratista Quique Postigo pinte el cartel oficial

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:32

Cofrade, rociero y comunicador. La Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga ha designado a Francisco Cabello Fernández como pregonero de las ... corporaciones letíficas de 2026. El nombramiento de Fran Cabello, como es conocido, supone la segunda gran determinación de la nueva junta de gobierno de la entidad agrupacionista, presidida por Victoria Eugenia Ribes, después de que el pasado mes de febrero, tras la jura de cargos, se anunciara la imagen que va a presidir el rosario de las glorias el próximo 19 de octubre, la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés, por el 75.º aniversario de la llegada de la efigie carmelita al barrio.

