Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Cristo del Santo Traslado, durante el vía crucis del Viernes de Dolores. Marilú Báez

El Cristo del Santo Traslado saldrá en procesión extraordinaria el 7 de noviembre de 2026

La hermandad trinitaria ha presentado en la Agrupación de Cofradías el programa de actos del 75.º aniversario de la imagen, que culminará con su salida por la feligresía de San Pablo

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:10

La Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad se prepara para escribir una nueva página de su larga historia. Y es que ... la corporación del Viernes Santo celebrará el próximo año el 75.º aniversario de la bendición de su titular cristífero con un amplio programa de actos que se extenderá hasta el mes de noviembre de 2026 y que, como ya adelantó SUR, tendrá como colofón una procesión extraordinaria del Señor por las calles del barrio de la Trinidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  6. 6 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  10. 10 Cervezas, moda y recreaciones históricas para disfrutar del fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Cristo del Santo Traslado saldrá en procesión extraordinaria el 7 de noviembre de 2026

El Cristo del Santo Traslado saldrá en procesión extraordinaria el 7 de noviembre de 2026