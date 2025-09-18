El Cristo del Santo Traslado saldrá en procesión extraordinaria el 7 de noviembre de 2026

La Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad se prepara para escribir una nueva página de su larga historia. Y es que ... la corporación del Viernes Santo celebrará el próximo año el 75.º aniversario de la bendición de su titular cristífero con un amplio programa de actos que se extenderá hasta el mes de noviembre de 2026 y que, como ya adelantó SUR, tendrá como colofón una procesión extraordinaria del Señor por las calles del barrio de la Trinidad.

La presentación del calendario de cultos y actividades se ha celebrado en la tarde de este jueves, en la sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, en un acto en el que han intervenido el hermano mayor de la cofradía, Jesús Díaz, quien ha desvelado los principales detalles de la conmemoración, y el diseñador gráfico Juanma Sánchez, director de arte y fotografía de la empresa Contrapunto, quien se ha encargado de la realización de toda la línea visual y del logotipo de la efeméride.

La talla del Cristo del Santo Traslado, obra del escultor malagueño Pedro Moreira, fue bendecida el 19 de marzo de 1951 en la parroquia de San Pablo, y es, históricamente, todo un referente devocional para los vecinos de la Trinidad junto a la Virgen de la Soledad, el icono fundacional de la corporación. Tanto es así que su hermandad pasa por ser la más antigua del barrio –aunque sus orígenes se remontan al año 1665 en la parroquia de San Juan, en la centuria decimonónica ya estaba establecida en San Pablo– y fue protagonista de la recuperación de la Semana Santa malagueña tras los difíciles años 30 del siglo pasado, cuando gran parte del patrimonio procesional de la ciudad desapareció o bien fue destruido.

Obtenido el visto bueno del Obispado desde hace unos meses, todavía bajo el episcopado de Jesús Catalá, se da el caso de que será la primera vez que el Cristo del Santo Traslado protagonice una procesión extraordinaria organizada por la propia hermandad que le rinde culto, si bien hay que advertir que sí salió a la calle en 2011 fuera de la Semana Santa, pero, en esa ocasión, lo hizo con motivo del vía crucis de cuaresma que promueve la Agrupación de Cofradías. En cambio, su otro titular, la Virgen de la Soledad, ya procesionó de forma extraordinaria el 13 de octubre de 2018 para conmemorar el centenario de la reorganización de la cofradía, aunque no pudo hacerlo tres años después, en 2021, cuando debía celebrarse el 75.º aniversario de su bendición, ya que la pandemia de la Covid-19 obligó a suspender los actos previstos. Así pues, esta circunstancia concede a los tres cuartos de siglo del Cristo del Santo Traslado un carácter aún más especial a la par que esperado.

Según ha anunciado la corporación, la salida extraordinaria del Señor, culmen de la celebración, se celebrará el sábado 7 de noviembre de 2026. Ese día, la imagen de Moreira recorrerá las calles de la feligresía de San Pablo, que incluirá un itinerario, aún por concretar, que se extenderá por enclaves emblemáticos del barrio de la Trinidad, como son la avenida de Fátima, calle Mármoles, plaza de Bailén y la avenida Gálvez Ginachero. Será, pues, una oportunidad histórica para ver al Cristo del Santo Traslado procesionando por su barrio desde otro prisma, atendiendo un carácter diferente y con otra luz, la que ofrece la estación del otoño.

Calendario de actividades

Aunque la mayoría de las actividades se desarrollarán el próximo año, la conmemoración, en realidad, ha arrancado este jueves, con la presentación del logotipo oficial y del calendario de actos. El siguiente acto programado tendrá lugar el sábado 4 de octubre, para dar a conocer el cartel anunciador de la efeméride, y a partir de ahí, se desplegará un intenso programa de cultos, celebraciones y acciones caritativas. Así, el próximo 15 de noviembre, también sábado, se celebrará la solemne eucaristía de apertura, y en plena cuaresma de 2026, el 19 de marzo, fecha exacta de la bendición de la imagen y festividad de San José, se oficiará en San Pablo la misa conmemorativa del aniversario, que sumará un besapié extraordinario al Señor durante toda la jornada.

Logotipo del 75.º aniversario del Cristo del Santo Traslado, obra de Juanma Sánchez. Sur

Tras la Semana Santa del próximo año y las fechas estivales, los actos del 75.º aniversario del Cristo del Santo Traslado proseguirán en noviembre, y no por casualidad, ya que es el mes de los difuntos, de acuerdo a la iconografía que representa el Señor. Primero, con el ejercicio de un triduo extraordinario durante los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2026, y después de la salida procesional del día 7, la efeméride se cerrará el 21 de noviembre con una misa de acción de gracias, coincidiendo con la festividad de Cristo Rey.

Por otro lado, la cultura y formación también tendrán un peso importante en la conmemoración. Así, habrá un retiro de Adviento en diciembre de 2025; la conferencia 'El Traslado de Cristo según el Arte', el 16 de enero de 2026; la representación teatral 'La Quinta Angustia', obra del siglo XVI de Juan de Timoneda, que se desarrollará en el cementerio de San Miguel en febrero del próximo año y cuya recaudación se destinará íntegramente a la bolsa de caridad de la hermandad; la conferencia 'El Traslado de Cristo al Sepulcro según los Evangelios' el 24 de abril de 2026; la ponencia 'Los personajes del Sepelio de Cristo' el 15 de mayo de 2026; y la mesa redonda 'La Semana Santa en los años cincuenta' el 18 de septiembre de 2026. Además, se celebrará la próxima cuaresma un concierto, con fecha aún por concretar.

De otra parte, la dimensión solidaria será otro de los pilares de la efeméride. Para ello, la hermandad constituirá una bolsa de caridad extraordinaria, cuyos fondos se destinarán a Cáritas parroquial de San Pablo, la asociación RedMadre y la Fundación Corinto. De igual modo, la corporación trinitaria reforzará la colaboración con el Colegio Diocesano San Pablo, perteneciente a Fundación Victoria, con atención a sus necesidades educativas y pastorales.

El 75.º aniversario del Cristo del Santo Traslado servirá, asimismo, para poner en valor el patrimonio artístico de la cofradía, que llevará a cabo la restauración del estandarte original pintado por Pedro Moreira en 1950, que fue utilizado como boceto para la ejecución del antiguo grupo escultórico, y la realización de un vía crucis cerámico con las catorce estaciones, que, en caso de aprobación, por parte de las autoridades competentes y vecinos, se colocaría a lo largo del recorrido habitual del piadoso ejercicio que se practica cada año el Viernes de Dolores y que sirve de traslado de las imágenes desde San Pablo a la casa hermandad en las vísperas de la Semana Santa.

La cofradía afronta, por tanto, esta efeméride como una oportunidad para recordar los tres cuartos de siglo de estancia del Señor en la Trinidad, y, de esta manera, reforzará su devoción en un momento en el que la hermandad vive un periodo de florecimiento que, sin duda, se viene manifestando en los últimos años en sus cultos internos y externos, y en sus acciones de promoción.

Programa de actos

• 18 de septiembre de 2025: Presentación del logotipo y calendario del aniversario.

• 4 de octubre de 2025: Presentación del cartel conmemorativo.

• 15 de noviembre de 2025: Solemne eucaristía de apertura.

• Diciembre de 2025: Retiro de Adviento.

• 16 de enero de 2026: Conferencia 'El Traslado de Cristo según el Arte'.

• Febrero de 2026: Representación teatral 'La Quinta Angustia' (Cementerio de San Miguel).

• 19 de marzo de 2026: Eucaristía conmemorativa de la bendición y besapié extraordinario.

• 24 de abril de 2026: Conferencia 'El Traslado de Cristo al Sepulcro según los Evangelios'.

• 15 de mayo de 2026: Ponencia 'Los personajes del Sepelio de Cristo'.

• Cuaresma de 2026: Concierto de cuaresma (fecha por determinar).

• 18 de septiembre de 2026: Mesa redonda 'La Semana Santa en los años cincuenta'.

• 2, 3 y 4 de noviembre de 2026: Triduo extraordinario del 75.º aniversario.

• 7 de noviembre de 2026: Procesión extraordinaria del Cristo del Santo Traslado.

• 21 de noviembre de 2026: Misa de acción de gracias en la festividad de Cristo Rey.