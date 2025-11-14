Corinto, la fundación que sostiene el economato social de las cofradías, suma un nuevo miembro

La Fundación Benéfico Asistencial Corinto sumará en breve una nueva hermandad. Recién elegida su nueva Comisión Ejecutiva para el próximo bienio, con Javier Martín, ... hermano mayor del Rocío de San Lázaro, al frente, esta entidad, que sostiene el economato social de las cofradías de Málaga, contará con un nuevo miembro: la Hermandad de la Cena. Así lo ha dado a conocer la propia corporación del Jueves Santo, tras la aprobación de su incorporación en sesión ordinaria de su junta de gobierno, lo que supone una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo hermano mayor, José Antonio Compán, quien sucede en el cargo a Rafael López Taza, que próximamente recibirá la medalla de oro de esta institución nazarena después de regirla durante casi 16 años.

Aunque la hermandad del templo de Santo Domingo aún no ha presentado formalmente la solicitud de adhesión, la intención es hacerlo en breve, ya bajo la presidencia de Javier Martín en Corinto, si bien las gestiones se realizaron con el anterior presidente, Álvaro Guardiola, máximo mandatario de la Cofradía del Amor . Una vez admitida, la Hermandad de la Cena permanecerá durante dos años como entidad asociada antes de poder adquirir la condición de patrona, conforme al reglamento interno de la Fundación Corinto. Este proceso progresivo garantiza la integración efectiva de las hermandades en la dinámica de trabajo del economato social y en la coordinación de las acciones asistenciales que la entidad desarrolla.

Desde la cofradía del Señor de la Cena y la Virgen de la Paz destacan que esta decisión supone «un paso importante en el compromiso social y caritativo de la hermandad, reforzando su vocación de acompañar a las personas y familias en situación de vulnerabilidad». En este sentido, subrayan que la futura incorporación a la fundación permitirá «colaborar no solo con recursos y presencia institucional, sino también en el desarrollo de proyectos que promuevan la sensibilización cofrade ante las realidades de necesidad, fomentando la participación activa del voluntariado y optimizando los recursos humanos y sociales disponibles», ha señalado.

La Fundación Benéfico Asistencial Corinto nació el 30 de mayo de 2011 fruto del esfuerzo conjunto de varias hermandades malagueñas con el objetivo de sostener un economato social que dignifique la ayuda a las personas y familias más necesitadas. Su modelo se basa en la colaboración entre cofradías que, mediante la aportación de cuotas y la gestión de recursos, facilitan el acceso de las familias beneficiarias a productos básicos a precios simbólicos, preservando su autonomía y dignidad.

Hermandades

Actualmente, la Fundación Corinto está compuesta por las cofradías de la Salud, Humildad, Salutación, Huerto, Prendimiento, Pasión, Dolores del Puente, Estudiantes, Cautivo, Rocío, Penas, Rescate, Sentencia, Fusionadas, El Rico, Paloma, Sangre, Expiración, Santa Cruz, Mena, Misericordia, Esperanza, Dolores de San Juan, Monte Calvario, Santo Traslado, Amor, Piedad y Sepulcro. A ellas se suman las hermandades de gloria de las Vírgenes de la Cabeza y de Fátima. Además, forman parte como entidades asociadas la Pollinica y, próximamente, lo hará la Hermandad de la Cena.

La adhesión de esta corporación representa, por tanto, una ampliación de esta red solidaria que, más allá del ámbito puramente religioso, constituye un referente en la acción social cofrade de Málaga. El compromiso de la hermandad con la Fundación Corinto se enmarca dentro de una línea de trabajo que busca fortalecer su papel en la atención a las personas en situación de exclusión social.

Desde la entidad nazarena, se subraya que este paso «hace realidad el sentido pleno de hermandad: caminar juntos en una procesión que dura los 365 días del año, guiada por la caridad, el servicio y la esperanza compartida», indica. Así, la Cena reafirma su misión de «atender al hermano necesitado y a quienes se encuentran en riesgo de exclusión, siguiendo el mandato cristiano de amor al prójimo». Este acuerdo «inspira y refuerza el caminar compartido de la Hermandad de la Sagrada Cena hacia una presencia más cercana, eficaz y comprometida en el ámbito social», concluye el comunicado emitido por la corporación.