Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El economato de las cofradías se encuentra en la Alameda de Capuchinos. Sur

Corinto, la fundación que sostiene el economato social de las cofradías, suma un nuevo miembro

La entidad que presta asistencia a familias vulnerables de la ciudad alcanzará en breve la cifra de 32 hermandades

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

La Fundación Benéfico Asistencial Corinto sumará en breve una nueva hermandad. Recién elegida su nueva Comisión Ejecutiva para el próximo bienio, con Javier Martín, ... hermano mayor del Rocío de San Lázaro, al frente, esta entidad, que sostiene el economato social de las cofradías de Málaga, contará con un nuevo miembro: la Hermandad de la Cena. Así lo ha dado a conocer la propia corporación del Jueves Santo, tras la aprobación de su incorporación en sesión ordinaria de su junta de gobierno, lo que supone una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo hermano mayor, José Antonio Compán, quien sucede en el cargo a Rafael López Taza, que próximamente recibirá la medalla de oro de esta institución nazarena después de regirla durante casi 16 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  4. 4 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  5. 5

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  6. 6 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  7. 7 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  8. 8 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  9. 9 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  10. 10

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Corinto, la fundación que sostiene el economato social de las cofradías, suma un nuevo miembro

Corinto, la fundación que sostiene el economato social de las cofradías, suma un nuevo miembro